شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تسعى للاستفادة من اليابان للمساعدة فى تعزيز الأعمال الإعلانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون الشركة المملوكة لشركة إيلون ماسك معرضة لخطر خسارة ما يصل إلى 75 مليون دولار من عائدات الإعلانات، ومؤخرًا، ادعى تقرير أن شركة التواصل الاجتماعي X تتطلع إلى تغيير إستراتيجيتها الإعلانية، وكجزء من هذه الإستراتيجية، ربما تتطلع X (Twitter سابقًا) إلى الاستفادة من السوق اليابانية.

X توظف المهندسين في اليابان يشير تطوران هذا الأسبوع إلى أن اليابان هي إحدى الأسواق ذات الأولوية بالنسبة للشركة، أولاً، ستبدأ شركة X في توظيف مهندسين في اليابان، حسبما قالت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو في منشور لها.

ونقل تقرير في وقت سابق من هذا العام عن ياكارينو قوله إن X ستبدأ في تعيين مهندسين في عام 2024 وستنشئ فريق تطوير تطبيقات لتطوير الوظائف والمنتجات الإعلانية للسوق اليابانية، وأضاف التقرير أنه سيتم تكليف فريق التطوير هذا بإنشاء آلية للإعلانات منخفضة التكلفة من أجل استكشاف الطلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في اليابان.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن X تعمل على تكثيف استراتيجية إعلانية جديدة للتحول إلى المعلنين الصغار والمتوسطين لتحقيق بعض الإيرادات، ووفقًا لمتحدث باسم الشركة، قللت الشركة من أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة "لفترة طويلة" وكانت "دائمًا جزءًا من الخطة".

إطلاق برنامج Grok AI chatbot باللغة اليابانية الإعلان الرئيسي الثاني فيما يتعلق باليابان هو أن شركة Musk للذكاء الاصطناعي، xAI، ستطلق برنامج Grok AI chatbot باللغة الإنجليزية ثم باللغة اليابانية، وهي ثاني أكبر قاعدة مستخدمين للشركة.

"سوف يتم التوسع ليشمل جميع مستخدمي اللغة الإنجليزية خلال أسبوع تقريبًا أو نحو ذلك، وقال ماسك في منشور: "إن اللغة اليابانية هي الأولوية التالية (ثاني أكبر قاعدة مستخدمين) ثم نأمل أن تكون جميع اللغات بحلول أوائل عام 2024"، وقال إن Grok AI (تجريبي) تم طرحه لجميع مشتركي X Premium + في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قال ياكارينو إن أكثر من 10 ملايين شخص قاموا بالتسجيل في X في ديسمبر.