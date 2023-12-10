شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغلق تطبيقا سمح لمستخدمى أندرويد بالوصول إلى رسائل iMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن تطبيق Beeper Mini، وهو تطبيق Android سمح للمستخدمين بالوصول إلى iMessage، قد توقف عن العمل، حيث يواجه التطبيق الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي حاليًا انقطاعات واسعة النطاق، حيث لا يتمكن المستخدمون من إرسال الرسائل أو استقبالها.

واعتمد تطبيق Beeper Mini، الذي ابتكره شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، على تعليمات برمجية تمت هندستها عكسيًا للاتصال بخوادم iMessage الخاصة بشركة أبل، وسمح ذلك لمستخدمي أندرويد بالاستمتاع بمزايا iMessage، بما في ذلك رسائل الفقاعة الزرقاء ومشاركة الوسائط عالية الجودة والتشفير الشامل.

وفي حين لفت Beeper Mini الأنظار لابتكاراته وقدرته على سد فجوة المراسلة بين مستخدمي Apple وAndroid، إلا أن مستقبله كان دائمًا غير مؤكد، فيما تتمتع شركة Apple بتاريخ في حماية نظامها البيئي ولم تصدر رسميًا واجهة برمجة تطبيقات iMessage لتطبيقات الطرف الثالث.

ما قالته أبل ووفقا لتقرير صادر عن موقع 9to5Google، أكدت شركة أبل أن هذه "التقنيات" تشكل خطورة على مستخدميها، وقالت الشركة في بيان: "في Apple، نبني منتجاتنا وخدماتنا باستخدام تقنيات الخصوصية والأمان الرائدة في الصناعة والمصممة لمنح المستخدمين التحكم في بياناتهم والحفاظ على أمان المعلومات الشخصية، لقد اتخذنا خطوات لحماية مستخدمينا من خلال حظر التقنيات التي تستغل بيانات الاعتماد المزيفة من أجل الوصول إلى iMessage.

وقالت الشركة أيضًا إنها ستواصل حماية مستخدميها، "تشكل هذه التقنيات مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، بما في ذلك احتمالية الكشف عن البيانات الوصفية وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي، وأضافت Apple: "سنستمر في إجراء التحديثات في المستقبل لحماية مستخدمينا".

أصدر Beeper أيضًا بيانًا بعد تأكيد شركة Apple، "نحن نقف وراء ما بنيناه، يحافظ Beeper Mini على خصوصية رسائلك، ويعزز الأمان مقارنة بالرسائل النصية القصيرة غير المشفرة، وقال صانع التطبيق: "لأي شخص يدعي خلاف ذلك، سنكون سعداء بإعطاء كود المصدر الخاص بنا بالكامل إلى طرف ثالث متفق عليه بشكل متبادل لتقييم أمان تطبيقنا".