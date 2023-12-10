تكنولوجيا: تسريبات تؤكد تأجيل موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo X100 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن شركة Vivo قررت تأجيل الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo X100 Pro Plus الذي يأتي لاحقاً برقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 3.

قدمت Vivo هاتفي Vivo X100 وX100 Pro خلال الفترة الماضية برقاقة معالج Dimensity 9300، ولقد أشارت التقارير السابقة إلى خطط الشركة لضم إصدار أخر للسلسلة قريباً بعنوان Vivo X100 Pro Plus.

أيضاً أشارت تسريبات نشرت خلال الفترة الماضية إلى أن Vivo تخطط لإطلاق هاتف X100 Pro Plus في حدث يعقد في شهر أبريل، والذي تكشف فيه أيضاً عن هاتف Vivo X Fold 3 القابل للطي.

بينما أشارت تفاصيل جديدة نشرت عبر “Digital Chat Station” إلى أن Vivo تخطط لإطلاق ثلاثة من المنتجات الجديدة في الحدث المقرر عقده قريباً في السوق الصيني.

وتشمل المنتجات المرتقبة من الشركة جهاز Vivo Pad 3 اللوحي، مع نموذج من Vivo 100 بتصميم مسطح في الشاشة أو الذي يعرف بهاتف Vivo X100s، كما تقدم إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Vivo X Fold 3، على أن يتم عقد الحدث ما بين شهري مارس وأبريل.

أيضاً من المقرر أن يدعم جهاز Pad 3 اللوحي وهاتف X100s رقاقة معالج Dimensity 9300، بينما يأتي هاتف Vivo X Fold 3 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

وتؤكد التفاصيل الجديدة التي جاءت من “Digital Chat Station” على أن هاتف X100 Pro Plus لن يكون من بين الإعلانات المرتقبة خلال الحدث، لذا تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار لن يتم الكشف عنه في النصف الأول من عام 2024.

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