تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن Windows 12 في النصف الثاني من 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البرمجيات مايكروسوفت في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل ويندوز، ولقد أشارت أحدث التوقعات إلى أن مايكروسوفت تستعد لكشف النقاب عن تحديث Windows 12 في النصف الثاني من 2024.

تعمل Microsoft على تطوير إصدار جديد من نظام تشغيل Windows، والذي يعرف برمز “Hudson Valley”، ولقد أكدت التسريبات التي جاءت من عدة مصادر على أن تحديث Windows 12 يستهدف التركيز بشكل خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي.

ولقد بدأت الشركة بالفعل في معاينة تحديث “Hudson Valley” أو الذي ينطلق لاحقاً بعنوان Windows 12 عبر “Windows Insider” إستعداداً لإطلاق نموذج RTM في شهر أبريل من 2024.

وتؤكد التسريبات على أن هذا الإصدار يركز بشكل رئيسي على تعزيز تجربة المستخدم في تقنية الذكاء الإصطناعي، مع مميزات مثل “Windows Shell” ومساعد بتقنية الذكاء الإصطناعي، على أن يعمل المساعد الرقمي في الشاشة الخلفية بشكل مستمر.

ومن المقرر أن يدعم المساعد الرقمي تحسين وظائف البحث وإطلاق التطبيقات، وأيضاً يعمل على تعزيز إدارة النظام بآداء سلس، على أن يتم دمج الذكاء الإصطناعي بعمق في نظام التشغيل وذلك من خلال أجهزة NPU جديدة للوصول للآداء الأمثل.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن تقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة ستتطلب معايير جديدة في أجهزة الحاسب للتوافق مع التقنية الجديدة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الأجهزة المزدودة بتقنية الذكاء الإصطناعي إلى نسبة 81% بحلول عام 2027.

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