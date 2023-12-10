تكنولوجيا: Oppo تكشف عن الجدول الزمني لإطلاق الإصدار التجريبي من ColorOS 14 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo جدولها الزمني لإطلاق الإصدار التجريبي من تحديث ColorOS 14 للمستخدمين في الأسواق العالمية.

يرتكز تحديث ColorOS 14 الجديد لواجهة المستخدم على نظام تشغيل Android 14، ومن المقرر أن تبدأ Oppo في إطلاق الإصدار التجريبي من التحديث للأسواق العالمية في شهر ديسمبر، على أن يصل في البداية لمستخدمي هاتف Oppo F23 5G في السوق الهندي، و Oppo A98 5G في تايلند، وOppo A78 5G في الهند، على أن يتم دفع التحديث هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تستمر شركة Oppo في دفع الإصدار التجريبي من التحديث حتى شهر أبريل من عام 2024، من جانب أخر كانت Oppo قد بدأت في دفع التحديث لعدد من الأجهزة خلال أكتوبر ونوفمبر، بينما أوضحت الشركة جدولها الزمني لإطلاق التحديث خلال الفترة القادمة.

ديسمبر 2023

Oppo K10 5G

Oppo A77 5G

يناير 2024

Oppo A78

Oppo A58

أبريل 2024

Oppo Reno 8 Z 5G

Oppo F21s Pro 5G

Oppo A96 5G

مميزات ColorOS 14

تعزيز تصميم “Aquamorphic”

حقق تصميم Aquamorphic النجاح مع تحديث ColorOS 13، وتستمر شركة Oppo في تعزيز هذا التصميم في تحديث ColorOS 14، حيث من المتوقع أن يأتي بتحسينات في المؤثرات الصوتية، ونظام الألوان والمؤثرات التفاعلية.

ويأتي هذا التحديث بعدد 10 من النغمات الجديدة للرنين والتنبيهات أو الإشعارات بثيم “Aquamorphic”، كما يعمل نظام Aquamorphic على التكيف بكفاءة أعلى مع محتوى الشاشة بشكل ديناميكي، حيث تتوافق الألوان مع المحتوى لتجربة أكثر سلاسة.

إعادة تصميم شاشة Always-On

تقدم Homeland مشاهد للطبيعة في شاشة Always-On، وتقدم الشركة في التحديث “Go Green” الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بتغيير المناخ مع رسوم متحركة لتنبيه المستخدم بانخفاض انبعاثات الكربون.

كما يجلب تحديث ColorOS 14 ميزة “اللمس الذكي” التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم بآداء سلس في تنفيذ المهام على مدار اليوم من خلال الشريط الجانبي الذي يتيح المشاركة السلسة للمحتوى عبر التطبيقات، وتعزيز ميزة تقسيم الشاشة، والنوافذ العائمة.

ترقية جديدة في محرك “Trinity”

يعمل تحديث ColorOS 14 إستقرار الأجهزة عبر محرك “Trinity” والذي يعمل على تنشيط ROM وتنشيط الذاكرة العشوائية، وأيضاً وحدة المعالجة والذاكرة والسعة.

كما يعمل نظام الشحن المعزز بتقنية الذكاء الإصطناعي على ضبط نظام الشحن وفقاً لأسلوب المستخدم، وذلك بهدف إطالة العمر الإفتراضي للبطارية.

تعزيز معايير الخصوصية والحماية

يأتي تحديث ColorOS 14 بمعايير ISO التي تؤكد على أعلى معايير الحماية والخصوصية، مع تكامل التحديث مع نظام Android 14.

وتتضمن المعايير الجديدة ميزة “Picture Keeper” الذي يمنع إساءة إستخدام أذونات الوصول للصور أو مقاطع الفيديو.

المصدر

اعلان





