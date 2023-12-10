شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. لن يكون برنامج Gemini AI من جوجل متاحًا فى أوروبا بالوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل مؤخرًا Gemini أداتها التي طال انتظارها لمنافسة ChatGPT من OpenAI حيث لم يكن الإصدار الأول مهمًا بشكل كبير، ومع ذلك فإن المجموعة الجديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تطلق عليها جوجل اسم "بداية عصر الجوزاء" لن تكون متاحة بعد في أوروبا - بسبب العقبات التنظيمية.

يطلق عملاق التكنولوجيا على Gemini لقب "النموذج الأكثر قدرة على الإطلاق" ويقول إنه تم تدريبه على التعرف على أنواع مختلفة من المعلومات وفهمها والجمع بينها بما في ذلك النصوص والصور والصوت والفيديو والتعليمات البرمجية.

وفقًا لديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، فهو جيد مثل أفضل الخبراء البشريين في 50 مجالًا مختلفًا من المواضيع التي اختبروا النموذج عليها، علاوة على ذلك فقد سجلت أكثر من 90% في معايير الصناعة لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs).

النماذج الثلاثة لعائلة Gemini AI ستتوفر عائلة موديلات Gemini بثلاثة أحجام Gemini Urtla هو الأكبر (ولكنه الأبطأ أيضًا)، وهو مخصص لأداء مهام معقدة للغاية؛ Gemini Pro هو الأفضل أداءً لمجموعة واسعة من المهام؛ وGemini Nano للمهام التي تتم على الجهاز.

وقالت جوجل إنها قامت بتدريب Gemini 1.0 على بنيتها التحتية المحسنة للذكاء الاصطناعي باستخدام وحدات معالجة Tensor (TPUs) الداخلية للشركة v4 وv5e، إلى جانب الكشف عن عائلة Gemini، أعلنت جوجل أيضًا عن Cloud TPU v5p، المصمم خصيصًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

ربما يكون التطور الحقيقي في تطبيق LLM هو Nano، المُحسّن للأجهزة المحمولة، كما قيل لصحيفة فايننشال تايمز، ستسمح Nano للمطورين ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أيضًا العمل دون اتصال بالإنترنت - مع المزايا الإضافية لخيارات خصوصية البيانات المحسنة.

كما أوضحت الشركة بمزيد من التفصيل في منشور بالمدونة، حيث توفر جوجل أيضًا AI Studio - وهي أداة مطور مجانية تعتمد على الويب لإنشاء نماذج أولية وإطلاق التطبيقات باستخدام مفتاح API.

من المرجح أن تعمل جوجل على إتاحة Gemini Pro للمطورين وعملاء المؤسسات اعتبارًا من 13 ديسمبر، وكما هو الحال بالنسبة لبارد، ستحتاج أوروبا إلى الانتظار بسبب أمور تنظيمية.

تم إطلاق نسخة "مُحسّنة" من Gemini Pro لبرنامج Bard chatbot الحالي التابع لشركة جوجل في 170 دولة ومنطقة، وتقول الشركة إنها ستكون متاحة أيضًا عبر المزيد من خدماتها، مثل البحث والإعلانات ومتصفح كروم، في الأشهر المقبلة.

وسيتعين على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، الذين يتوقون لاختبار همة "العصر الجديد" للذكاء الاصطناعي في جوجل، الانتظار لفترة أطول قليلاً.

ولم تقدم جوجل تفاصيل شاملة، لكنها قالت إنها تخطط "للتوسع في أساليب مختلفة ودعم لغات ومواقع جديدة في المستقبل القريب"، ووفقا لما أوردته TheNextWeb، يقال إن جوجل تخطط لمعاينة "Bard Advanced"، المدعوم من Gemini Urtla متعدد الوسائط في العام المقبل.

وأطلقت جوجل تطبيق بارد لأول مرة في مارس 2023، ولكن بسبب المخاوف بشأن الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، لم يصل إلى المستخدمين الأوروبيين حتى يونيو الماضي.