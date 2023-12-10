شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لمستخدمي Word على منصة الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Microsoft لمستخدمي Word على منصة الويب ميزة تتيح تصفية التعليقات لمساعدة المستخدمين في الوصول إلى التعليقات الأكثر صلة، حيث يتم الآن طرح القدرة على تصفية التعليقات في Word للويب ونسخة macOS الخاص به.



ويمكنك الحصول على التعليقات التي تشير إلى المستخدم باستخدام إشارة @، والتعليقات النشطة، والتعليقات التي تم حلها باستخدام خيار التصفية الجديد، مع ملاحظة أنه قبل ذلك، لم يكن لدى المستخدمين خيار آخر لتجاهل التعليقات التي تم حلها، على الرغم من أنهم قاموا بمعالجة هذه المشكلات.

الطريقة التي تعمل بها ميزة فلترة التعليقات في Word بسيطة جدًا، فكل ما عليك فعله هو تحديد الزر "تعليقات" ثم النقر فوق "تصفية" السهم لأسفل، وسيؤدي القيام بذلك إلى الكشف عن خيارات التصفية الثلاثة، ويمكنك اختيار أي من الثلاثة بناءً على سير عملك، كما يمكنك تغيير رأيك وإخبار Word بالعودة إلى حالته الأصلية وعرض كافة التعليقات. للقيام بذلك، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إعادة تعيين الكل".