شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم عدد صور فيس بوك وإنستجرام التي استخدمتها Meta لتدريب الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Meta مؤخرًا الجيل الجديد من أداة انشاء الصور التى تعمل بالذكاء الاصطناعي، فيما تساءل تقرير عن عدد الصور المستخدمة لتدريب النموذج الجديد

"Imagine with Meta AI" الخاص بشركة Meta، ووفقًا لتقرير صادر عن arstechnica، استخدمت الشركة 1.1 مليار صورة مرئية للعامة على Facebook وInstagram لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.

خصوصية المستخدمين؟ هذا يعني أنه إذا لم يكن لديك حساب Facebook أو Instagram الخاص بك مقفلاً، فمن المحتمل أن تكون صورك قد تم استخدامها لتدريب Emu، واعتبارًا من عام 2016، قام مستخدمو Instagram بتحميل أكثر من 95 مليون صورة يوميًا، مما يشير إلى أن مجموعة البيانات التي تستخدمها الشركة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها أصغر بكثير من مكتبة الصور المتوقعة.

تخيل مع نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Meta يعتمد منشئ الصور الخاص بـ Meta على Emu، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يقف وراء ميزات إنشاء الصور الجديدة بالذكاء الاصطناعي في Meta. ونشرت الشركة ورقة بحثية في سبتمبر أوضحت فيها بالتفصيل أن Emu تحصل على قدرتها على إنتاج صور عالية الجودة من خلال عملية تسمى "ضبط الجودة".

"إن تدريب نماذج تحويل النص إلى صورة باستخدام أزواج الصور والنص على نطاق الويب يتيح توليد مجموعة واسعة من المفاهيم المرئية من النص. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه هذه النماذج المدربة مسبقًا تحديات عندما يتعلق الأمر بإنشاء صور ذات جمالية عالية. وقالت الشركة في الورقة إن هذا يخلق الحاجة إلى المحاذاة الجمالية بعد التدريب المسبق.

يقوم "ضبط الجودة" بتوجيه النموذج المُدرب مسبقًا لإنشاء الصور، مع الحفاظ على العمومية عبر المفاهيم المرئية، حيث قالت الشركة "نحن نقوم بتدريب نموذج نشر كامن مسبقًا على 1.1 مليار زوج من الصور والنص ونقوم بضبطه باستخدام بضعة آلاف فقط من الصور عالية الجودة المختارة بعناية"، وقالت إن النموذج الناتج، Emu، يحقق معدل فوز قدره 82.9% مقارنة بنظيره الوحيد الذي تم تدريبه مسبقًا.

لم تحدد Meta مصدر بيانات التدريب، لكن التقارير تشير إلى أن رئيس Meta للشؤون العالمية Nick Clegg قال إن الشركة تستخدم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي كبيانات تدريب لنماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الصور التي يتم تغذيتها في Emu.