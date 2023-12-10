شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Alan Wake 2 تطرح تحديث جديد للعبة غدا 11 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت لعبة Alan Wake 2 بجائزة كبيرة في حفل توزيع جوائز للالعاب، حيث أعلنت شركة Remedy أن اللعبة ستحصل على محتوى إضافي مجاني غدا 11 ديسمبر، والذى سيحمل اسم New Game Plus، حيث كانت هذه ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة خلال الشهرين الماضيين.

فيما تضمن Alan Wake 2: The Final Draft نهاية جديدة تمامًا للقصة، على الرغم من أنه يجب عليك أولاً التغلب على اللعبة بالطريقة التقليدية للوصول إليها، ويقول التحديث إن هذه النهاية "ستثير تكهنات ونظريات من المعجبين المتفانين".

ومع ذلك، فإن التحديثات تتجاوز الفصل الأخير، حيث ستحتوي المسودة النهائية على مقاطع فيديو تقاليد جديدة وصفحات مخطوطات، وبالطبع أعداء أكثر صرامة.

وسوف يملأ هؤلاء الأعداء مستوى صعوبة جديدًا في Nightmare، وكان الأشرار في اللعبة الأصلية عبارة عن إسفنجات رصاصية سيئة السمعة، لذا سنرى ما سيحدث مع المحتوى القابل للتنزيل (DLC).

وبمجرد التغلب على اللعبة، ستتمكن من الوصول إلى New Game Plus ، وستحصل أيضًا على جميع أسلحتك وتمائمك وترقيات شخصيتك من أول تجربة لعب.

وستكون اللعبة متاحة على جميع المنصات، بما في ذلك PS5 وXbox X/S والكمبيوتر الشخصي.