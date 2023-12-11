تكنولوجيا: إطلاق شاشة HKC S2716U بحجم 27 بوصة ودقة 4K مع بسعر 999 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HKC عن أحدث شاشاتها وهي شاشة S2716U، والتي أصبحت الآن معروضة للبيع في الصين.

يبلغ سعر الشاشة الأصلي 1199 يوان (168 دولارًا)، وستكون متاحة بسعر تمهيدي قدره 999 يوان (140 دولارًا).

تتميز هذه الشاشة بدقة 4K (3840 × 2160 بكسل) لوحة IPS، مع كثافة بكسلات تبلغ 163 نقطة في البوصة (بكسل لكل بوصة).

تحتوي الشاشة على معدل تحديث 60 هرتز وتوفر مستوى سطوع يبلغ 300 نتس، وهي تغطي 95% من التدرج اللوني DCI-P3 و 100% من ألوان RGB، مما يوفر نطاقًا واسعًا من الألوان ويجعلها مناسبة للمهام التي تتطلب إعادة إنتاج دقيقة للألوان.

يبلغ عمق الألوان 10 بت (8 بت + FRC)، مما يسمح بأكثر من مليار لون مختلف، وهذا يعزز التجربة البصرية.

تتميز الشاشة بوضع قراءة الكتب الإلكترونية، الذي يحاكي عرضًا يشبه الورق، مما يقلل من إجهاد العين ويجعلها أكثر راحة لجلسات القراءة الممتدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الشاشة بوضع الضوء الأزرق المنخفض لتقليل إجهاد العين بشكل أكبر.

تأتي HKC S2716U بتصميم حديث، وتتميز بثلاثة إطارات رفيعة للغاية توفر تجربة مشاهدة غامرة ومثالية للإعدادات متعددة الشاشات. وتتوافق الشاشة مع حوامل VESA مقاس 75 مم × 75 مم، مما يتيح خيارات تثبيت مرنة.

وفيما يتعلق بالاتصال، فإن S2716U مجهزة جيدًا بمنافذ HDMI 2.02 و DP 1.4، بالإضافة إلى واجهات الصوت. وهذا يجعلها متعددة الاستخدامات لمختلف الأجهزة، بما في ذلك وحدات أجهزة الألعاب وأجهزة MAC وصناديق التلفزيون.

ومن الناحية المادية، يبلغ الارتفاع الإجمالي للشاشة 465.9 ملم، وعرض الشاشة 613.5 ملم وعمق الحامل 207.2 ملم. يوفر تصميم القاعدة المدمج مساحة سطح المكتب، مما يتيح مساحة عمل أكثر نظافة وكفاءة.

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