تكنولوجيا: سامسونج تطلق الاجهزة اللوحية Galaxy Tab A9 Kids Edition و Tab A9+ Kids Edition

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سامسونج مؤخراً عن جهازي Galaxy Tab A9 Kids Edition و Galaxy Tab A9+ Kids Edition في إندونيسيا. ولقد تم تصميم هذه الأجهزة اللوحية خصيصًا مع وضع الأطفال في الاعتبار، مما يضمن تجربة آمنة وممتعة.

تم تصميم Galaxy Tab A9 Kids Edition مع التركيز على شاشة نابضة بالحياة وأداء قوي مناسب للأطفال. ويتميز الجهاز بشاشة IPS LCD بحجم 8.7 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز.

ويوفر الجهاز اللوحي مرونة مع خيارات الذاكرة العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

يعمل هذا الجهاز بمعالج MediaTek Helio G99، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة. ويعد الأمان أمرًا بالغ الأهمية مع برنامج One UI 5.1.1 المستند إلى Samsung Knox وAndroid 13.

يحتوي الجهاز اللوحي المصمم خصيصًا للأطفال على غلاف خاص مضاد للصدمات لمزيد من الحماية ووضع Samsung Kids الذي يوفر محتوى تعليميًا وترفيهيًا منسقًا.

سيتمكن الآباء من تخصيص الجهاز اللوحي بتطبيقات وألعاب إضافية للأطفال وتعيين حدود الشاشة اليومية.

هناك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، ومكبرات صوت ستريو، وبطارية بسعة 5100 مللي أمبير، مما يوفر تجربة غامرة وآمنة للمستخدمين الصغار.

يعمل جهاز Galaxy Tab A9+ Kids Edition على الارتقاء بتجربة الحاسب اللوحي من خلال شاشة أكبر وأكثر إثارة للإعجاب.

يتميز الجهاز بشاشة IPS LCD بحجم 11 بوصة ودقة Full HD+ ومعدل تحديث أكثر سلاسة يبلغ 90 هرتز، ويوفر واجهة مذهلة بصريًا وسريعة الاستجابة.

وعلى غرار الإصدار القياسي، يوفر الجهاز اللوحي خيارات لذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

يأتي الجهاز ايضًا مدعومًا بمعالج Snapdragon 695، ويضمن جهاز Galaxy Tab A9+ Kids Edition أداءً قويًا.

تتضمن ميزات الأمان Samsung Knox وبرنامج One UI 5.1.1 المستند إلى Android 13. ويشتمل الجهاز اللوحي على غلاف خاص مضاد للصدمات لتعزيز المتانة ووضع Samsung Kids الذي يقدم محتوى تعليميًا وترفيهيًا منسقًا.

يمكن للوالدين تخصيص الجهاز اللوحي بتطبيقات وألعاب إضافية للأطفال، بالإضافة إلى تعيين حدود الشاشة اليومية.

تمتد تجربة الجهاز اللوحي الغامرة إلى كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ومكبرات صوت رباعية، وبطارية رائعة تبلغ سعتها 7040 مللي أمبير، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الشباب الذين يبحثون عن تجربة الحاسب اللوحي.

يبلغ سعر جهاز Galaxy Tab A9 Kids Edition حوالي 3299000 روبية إندونيسية (212 دولارًا)، ويبلغ سعر Galaxy Tab A9+ Kids Edition حوالي 4999000 روبية إندونيسية (321 دولارًا).

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