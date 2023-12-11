تكنولوجيا: هاتف Asus Zenfone 11 Ultra قد ينضم إلى سلسلة ROG Phone 8 في إصدار 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر رسميًا إطلاق هاتف ROG Phone 8 و 8 Pro مع اتصال Bluetooth 5.4 اللاسلكي المتقدم. ومن الغريب أن كلا الهاتفين يتوافقان بشكل أساسي مع نفس رقم الطراز ASUS_AI2401 في شهادتهما الجديدة.

فإن هاتف ROG Phone 8 يحمل رقم الطراز ASUS_AI2401_D أو _E في حين أن 8 Pro يحمل رقم الطراز ASUS_AI2401_F. ومع ذلك، مرة أخرى، لا ينطبق حتى نظام التسمية الغامض هذا طوال الوقت، حيث أن ASUS_AI2401_A و_C هما بطريقة ما كلا من 8 و 8 Pro على نفس الوقت.

قد يشير هذا إلى وحدات SKU مختلفة من حيث ال ذاكرة العشوائية أو التخزين. علاوةً على ذلك، فإن تطوره الأخير والأكثر إثارة للاهتمام يأتي في شكل حقيقة أن هناك أيضًا ASUS_AI2401_H، وهو Zenfone 11 Ultra.

قد يكون قبول Asus المفاجئ لاتجاه تسمية الهواتف الذكية المتميز بمثابة أخبار جيدة للبعض، وخاصة أولئك الذين يشعرون بالقلق من عدم وجود Zenfone جديد في عام 2024 على الإطلاق.

ثم مرة أخرى، قد يعني الاسم الجديد نطاقًا لمجموعة من الاحتمالات، بدءًا من ترقيات المواصفات المباشرة إلى عودة جينات ZenFone الأخرى، وحتى الأكثر غموضًا، بما في ذلك الكاميرات الخلفية المزودة بمحركات في العام الماضي.

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