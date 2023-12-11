تكنولوجيا: قد يتم إطلاق OPPO Find X7 و X7 Pro مع تقنية الشحن السلكي OnePlus 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم العثور على اثنين من أجهزة 5G القادمة مع نفس سرعة الشحن تمامًا مثل الهاتف الذكي الرائد الذي تم إطلاقه حديثًا، وحتى مع نفس وحدات الطاقة بالضبط لتحقيق هذا المعدل.

قد يبدو ذلك مريبًا إلى أقصى حد بالنسبة لمعظم سوق أندرويد، لولا حقيقة أن الهواتف الثلاثة الجديدة المعنية هي OPPO Find X7 و X7 Pro و OnePlus 12.

وبطبيعة الحال، ينتمي صانعوها تاريخيًا إلى نفس مجموعة شركات BBK Electronics، علاوة على ذلك، يعملون حاليًا كـ“علامات تجارية مشتركة“.

وهذا ما يفسر سبب حصول X7 Pro و X7 (أو OPPO PHY110 و PHZ110) على موافقة 3C لاستخدام معيار 100 واط مع نفس شواحن VCBAHBCH أو VCBAOBCH مثل OnePlus 12.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن دليل صريح على أن X7 Pro، على الأقل، سيشارك أيضًا الشحن اللاسلكي السريع للغاية بقوة 50 واط (يُقدر أن يستغرق 55 دقيقة فقط لشحن هاتف OnePlus الرئيسي الجديد بالكامل).

ثم مرة أخرى، لا تزال الشائعات حول كون هاتف OPPO الرائد الجديد إصدارًا آخر من 12، فقط مع حدبة كاميرا مختلفة تمامًا (وربما محسنة)، تكتسب مصداقية بنفس السرعة.

المصدر

اعلان





