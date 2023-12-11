تكنولوجيا: إيلون ماسك يقول إن سيارات تسلا ستستكشف أماكن ركن السيارات المجانية وتتوقف بشكل مستقل بنقرة واحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك أن مهندسي الشركة يعملون على نوع من ميزة “النقر للتوقف” حيث تستخدم السيارة كاميرات Tesla Vision وبرامج القيادة الذاتية لتحديد أماكن وقوف السيارات المجانية حيث يمكن وضعها.

من الواضح أن سيارات تسلا ستقدم بعد ذلك خيارًا لأماكن وقوف السيارات المحتملة لسائقها للاختيار من بينها، إن وجدت، وسيكون بمقدرته النقر على أحدها، والخروج من السيارة، وبعد ذلك ستقوم تسلا بركن نفسها في موقف السيارات المحدد ذاتيًا.

ويقول إيلون ماسك: “نعمل على ميزة تحدد فيها السيارة أماكن ركن السيارات المحتملة. عند الضغط على أحدها، يمكنك الخروج من السيارة والوقوف هناك“.

إلى جانب خيار “النقر للإيقاف” الذي تم الكشف عنه حديثًا، قيل في البداية أن ميزة الاستدعاء العكسي والتي قد يُطلق عليها في النهاية Smart Parking أو Self-Parking في سياق النسخة التجريبية الكاملة للقيادة الذاتية، تتمتع بقدرات أخرى.

سوف يتمكن السائق من اختيار أحد أماكن ركن السيارات المجانية التي حددتها سيارة Tesla يدويًا بطريقة أو بأخرى، ثم النقر لإخبار السيارة بالوقوف هناك، والخروج من السيارة، والمضي قدمًا في طريقهم الممتع.

ومع ذلك، ليس من الواضح متى ستطلق تسلا الميزة مع جميع الخيارات المحتملة المذكورة أعلاه، ولكن من المحتمل أن يكون تحديث FSD v12 القادم بمثابة تخمين جيد مثل أي تحديث آخر، في حين أن خيارات الركن الذاتي قد تكون في مرحلة تجريبية.

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