تكنولوجيا: ‏Ugreen تطلق شاحن Nexode Pro GaN بقوة 160 واط في الصين مقابل 429 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Ugreen مؤخرًا شاحن Nexode Pro Gallium Nitride (GaN) الجديد بقوة 160 واط، وهو جهاز عالي الكفاءة وصغير الحجم مصمم لتلبية احتياجات الشحن سريعة الخطى للأجهزة الحديثة.

يعد هذا الطراز الأحدث من Ugreen خطوة مهمة مقارنة بالاصدار السابق، وهو الشاحن ذو قوة 140 واط، حيث أنه يوفر عددًا كبيرًا من الميزات والقدرات المحسنة.

يتميز شاحن Nexode Pro بشريحة GaNInfinity Gallium Nitride المتقدمة من الداخل. توفر هذه الشريحة العديد من المزايا، بما في ذلك تقليل حجم المكون الأساسي وتحسينات ملحوظة في التحكم في درجة الحرارة وكفاءة الطاقة، مما يحقق تصنيف كفاءة مثير للإعجاب بنسبة 95%.

يتميز الشاحن بتصميم 3C1A رباعي المنافذ، والذي يتضمن ثلاثة منافذ USB-C ومنفذ USB-A واحد. يسمح هذا التصميم بالشحن المتنوع والمتزامن لأجهزة متعددة.

يدعم منفذ USB-C الأول شحنًا سريعًا بقوة 140 واط، بينما يمكن للمنفذ الثاني توفير ما يصل إلى 100 واط.

تبلغ الطاقة الإجمالية للشاحن 160 واط، مما يجعله فعالاً للغاية لتشغيل مجموعة من الأجهزة، من أجهزة الحواسب المحمولة إلى الهواتف الذكية.

يتوافق الشاحن مع مجموعة واسعة من الأجهزة عبر مختلف العلامات التجارية، بما في ذلك أبل شاومي وهواوي ولينوڤو وسامسونج وآسوس وڤيڤو وأوبو و Dell و HP. وهو يدعم الأجهزة الشائعة مثل MacBook Air و MacBook Pro وHuawei MateBook و Xiaomi Book وغيرها الكثير.

يمتد توافقه إلى مجموعة من الأجهزة الإلكترونية غير أجهزة الحواسب المحمولة، مثل الأجهزة اللوحية والطائرات بدون طيار والكاميرات وكاميرات الحركة ووحدات الألعاب مثل Nintendo Switch والملحقات مثل Apple AirPods والساعات.

يحتوي شاحن Nexode Pro أيضًا على تقنية التراص AirPyra الخاصة بشركة Ugreen، مما يساهم في تقليل الحجم بنسبة 21% مقارنة بشاحن الجيل الأول بقدرة 140 واط. وهذا يجعله أكثر سهولة في الحمل وملاءمة للمستخدمين أثناءالتنقل.

يدعم الجهاز نطاق جهد واسع 100 فولت – 240 فولت، مما يجعله مناسبًا للاستخدام العالمي والسفر.

علاوةً على ذلك، يأتي الشاحن مزودًا بكابل شحن سريع قوي بقوة 240 واط، مما يضمن أداء الشحن الأمثل.

تم تصميم الجهاز أيضًا باستخدام تقنية USC SmartCharge، التي تحدد بذكاء الأجهزة المتصلة وتخصص الطاقة وفقًا لذلك، مما يضمن شحنًا آمنًا وفعالاً.

يبلغ سعر شاحن Ugreen 160W Nexode Pro GaN حوالي 429 يوان (60 دولارًا) وهو متاح الآن للشراء في الصين من JD.com.

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