واجهات Android 14 وأبرز ميزات وتحديثات One UI 6.0

يشكل نظام Android 14 خطوة مهمة نحو تقديم تجربة فائقة الجودة للمستخدم، وكما هو الحال مع كل إصدار جديد من نظام اندرويد، قامت العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتطوير واجهاتها الخاصة المستندة إلى اندرويد 14، والتي تقدم مجموعة من الميزات والتحسينات الإضافية وفي هذا المقال، سنتعرف على أبرز الواجهات التي تستعمل Android 14 في أساسها، مع ذكر تعريف عن كل واجهة وأبرز مميزاتها، مع التركيز على واجهات One UI 6.0، MIUI 14 وColor OS 14.

واجهة One UI 6.0 من سامسونج:

تعد واجهة One UI من Samsung واحدة من أكثر الواجهات شهرة في عالم الهواتف الذكية، وهي تتميز بتصميمها الأنيق وسهولة الاستخدام، وبالنسبة إلى إصدار One UI 6.0، الذي يستند إلى Android 14، فقد جاء بالعديد من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك:

تصميم Material You: تدعم واجهة سامسونج الآن ميزة Material You، والتي تتيح للمستخدمين تخصيص ألوان وخطوط واجهة المستخدم وفقًا لذوقهم الشخصي.

تحسينات على أداء البطارية: ركزت سامسونج على تحسين أداء البطارية وذلك من خلال تحسين إدارة التطبيقات والميزات التي تعمل في الخلفية.

تحسينات على ميزات الخصوصية: قامت سامسونج بتحسين العديد من ميزات الخصوصية في واجهة One UI 6.0، بما في ذلك ميزة Privacy Dashboard التي تتيح للمستخدمين التحكم في الوصول إلى بياناتهم الشخصية.

بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه، تقدم واجهة One UI 6.0 أيضًا العديد من الميزات الأخرى، بما في ذلك:

تحسينات على أداء الألعاب: قامت سامسونج بتحسين أداء الألعاب في واجهة One UI 6.0، وذلك من خلال تحسين إدارة الموارد وتحسين الرسومات.

ميزات جديدة للسلامة: تم إضافة العديد من الميزات الجديدة للسلامة في واجهة سامسونج، بما في ذلك ميزة Find My Mobile التي تتيح للمستخدمين العثور على هواتفهم الذكية المفقودة أو المسروقة.

واجهة MIUI 14 من شاومي:

MIUI 14 هي واجهة مستخدم تم تطويرها بواسطة Xiaomi، تتميز بتصميمها الفريد والميزات المتقدمة، ومن تلك الميزات ما يلي:

تصميم جديد:

تتميز واجهة MIUI 14 بتصميم جديد يركز على البساطة والسهولة في الاستخدام، أحد التغييرات الرئيسية هو أن واجهة MIUI 14 ستستخدم الآن خطوطًا أكثر أناقة ووضوحًا، كما ستستخدم واجهة شاومي أيضًا ألوانًا أكثر إشراقًا وتناغمًا، بالإضافة إلى ذلك، قامت شاومي بتحسين تخطيط الواجهة، وذلك من خلال إعادة ترتيب بعض الأيقونات والإعدادات.

ميزات جديدة للخصوصية:

تتوفر عدة ميزات تهتم بالخصوصية في تلك الواجهة، ومن أهمها ما يلي:

ميزة Privacy Dashboard: تتيح هذه الميزة للمستخدمين التحكم في الوصول إلى بياناتهم الشخصية للتطبيقات. ميزة Private Compute: تتيح هذه الميزة للتطبيقات استخدام الميزات التي تتطلب الوصول إلى بيانات المستخدم الشخصية، دون الكشف عن هذه البيانات للتطبيقات نفسها.

تحسينات على أداء البطارية:

قامت شاومي بتحسين أداء البطارية في واجهة MIUI 14، وذلك من خلال تحسين إدارة التطبيقات والميزات التي تعمل في الخلفية، وأحد التغييرات الرئيسية هو أن واجهة شاومي ستسمح للمستخدمين بتحديد التطبيقات التي يرغبون في تشغيلها في الخلفية، بالإضافة إلى ذلك، قامت بتحسين كيفية إدارة واجهة MIUI 14 للميزات التي تعمل في الخلفية، مثل البلوتوث والوضع الداكن.

ميزات أخرى:

بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه، تقدم واجهة MIUI 14 من شاومي بعض الميزات الأخرى:

ميزات جديدة لـ Always On Display: تتيح هذه الميزات للمستخدمين تخصيص شاشة Always On Display، مثل إضافة معلومات حول الطقس أو الوقت أو الإشعارات. ميزات جديدة للوضع المظلم: تتيح هذه الميزات للمستخدمين تخصيص الوضع المظلم، مثل تغيير لون شريط الحالة وواجهة الإشعارات. ميزات جديدة لـ Game Turbo: تتيح هذه الميزات للمستخدمين تحسين أداء الألعاب، مثل منع المكالمات والرسائل من مقاطعة اللعبة.

واجهة ColorOS 14 من أوبو:

تعد واجهة ColorOS من أوبو واحدة من أكثر الواجهات سهولة في الاستخدام، وهي تتميز بتصميمها الأنيق ومجموعة كبيرة من الميزات، وبالنسبة إلى إصدار ColorOS 14، الذي يستند إلى Android 14، فقد جاء بالعديد من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك:

تصميم جديد: تتميز واجهة ColorOS 14 بتصميم جديد يركز على البساطة والسهولة في الاستخدام.

ميزات جديدة للخصوصية: قامت أوبو بإضافة العديد من الميزات الجديدة للخصوصية في واجهة ColorOS 14، بما في ذلك ميزة Privacy Dashboard التي تتيح للمستخدمين التحكم في الوصول إلى بياناتهم الشخصية.

تحسينات على أداء البطارية: قامت أوبو بتحسين أداء البطارية في واجهة ColorOS 14، وذلك من خلال تحسين إدارة التطبيقات والميزات التي تعمل في الخلفية.

ميزة Smart Sidebar: تتيح هذه الميزة للمستخدمين الوصول السريع إلى التطبيقات والأدوات المفضلة لديهم من خلال سحب اللوحة الجانبية.

ميزة FlexDrop: تتيح هذه الميزة للمستخدمين تقسيم الشاشة إلى نوافذ متعددة بنسب مختلفة.

ميزة Private Safe: تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء مساحة آمنة على هواتفهم الذكية، حيث يمكنهم تخزين التطبيقات والبيانات الخاصة.

واجهة OxygenOS 14 من OnePlus:

تعد واجهة OxygenOS من OnePlus واحدة من أكثر الواجهات شهرة في عالم الهواتف الذكية، وتتميز بتصميمها الأنيق وسهولة استخدامها، وسرعتها وأداءها العالي، مع إصدار OxygenOS 14 المبني على Android 14، تستمر OnePlus في تقديم تجربة مستخدم مميزة للمستخدمين.

ميزات OxygenOS 14:

سرعة وأداء عالي: تتمحور فلسفة OnePlus حول تقديم تجربة مستخدم سلسة وبدون تأخير، وهذا ما يبرز في واجهة OxygenOS 14، والتي تتميز بسرعتها وأداءها العالي. تصميم أنيق وسهل الاستخدام: تتميز واجهة OxygenOS 14 بتصميم أنيق وسهل الاستخدام، مع خطوط واضحة وألوان متناغمة. ميزات جديدة للخصوصية: اهتمت OnePlus بتعزيز ميزات الخصوصية في واجهتها الجديدة، حيث تتيح ميزة Privacy Dashboard التحكم في الوصول إلى بياناتك الشخصية.

وبالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه، تقدم واجهة OxygenOS 14 أيضًا بعض الميزات الإضافية التي تستحق الذكر، ومنها:

Work-Life Balance: تتيح لك هذه الميزة تخصيص هاتفك الذكي وفقًا لاحتياجاتك في العمل أو في المنزل. Zen Mode: هذه الميزة تساعدك على التخلص من الإجهاد والتركيز على ما هو مهم. OxygenOS Dialer: يوفر هذا التطبيق واجهة أنيقة وسهلة الاستخدام للاتصال. OxygenOS Camera: يوفر هذا التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات لتحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو.

واجهة Realme UI 4.0 من Realme:

تعد واجهة Realme UI 4.0 من Realme واجهة مخصصة مبنية على أساس نظام التشغيل Android 14، تتميز هذه الواجهة بتصميم عصري ومجموعة متنوعة من الميزات المصممة لتحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك الألعاب والتصميم العصري.

ميزات Realme UI 4.0:

تصميم جديد: تتميز واجهة Realme UI 4.0 بتصميم جديد يركز على البساطة والوضوح. تم تحديث الأيقونات والرسومات، كما تم تحسين تخطيط الشاشة الرئيسية. ميزات جديدة للألعاب: تركز Realme UI 4.0 على الألعاب، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الميزات لتحسين تجربة اللعب، بما في ذلك Game Space و Smart Assistant. تحسينات على أداء البطارية: تعمل Realme UI 4.0 على تحسين أداء البطارية من خلال تحسين إدارة التطبيقات والميزات التي تعمل في الخلفية. Game Space: مساحة مخصصة للألعاب تتيح لك تخصيص إعدادات الألعاب وإدارة الإشعارات والرسائل أثناء اللعب. Smart Assistant: مساعد ذكي يساعدك على إدارة هاتفك وإنجاز المهام. Always On Display: تعرض معلومات مثل الوقت والطقس والإشعارات حتى عندما يكون هاتفك مغلقًا. الوضع المظلم: يوفر وضعًا مظلمًا لتوفير الطاقة وراحة العينين. Privacy Dashboard: تتيح لك التحكم في الوصول إلى بياناتك الشخصية.

واجهة EMUI 13 من هواوي:

تعد واجهة EMUI من هواوي واحدة من الواجهات الأكثر تقدمًا في عالم الهواتف الذكية، وهي تتميز بميزات مبتكرة وتجارب سلسة، وتستند تلك الواجهة أيضًا إلى نظام Android 14 وتتميز بعدة ميزات نذكر منها ما يلي:

تصميم جديد: يتمثل في خطوط واضحة وألوان متناغمة وتخطيط جديد لشاشة القفل، وواجهة مستخدم أكثر سهولة في الاستخدام

ميزات جديدة للخصوصية: مثل ميزة Privacy Dashboard التي تتيح للمستخدمين التحكم في الوصول إلى بياناتهم الشخصية، وميزة Private Space التي تمثل مساحة آمنة ومشفرة لحفظ التطبيقات والبيانات الخاصة

تحسينات على أداء البطارية: إدارة أفضل للتطبيقات التي تعمل في الخلفية

ميزات جديدة للإنتاجية: ميزة Multi-Window التي تتيح تقسيم الشاشة إلى نوافذ متعددة، وميزة Huawei Share التي تتيح مشاركة الملفات والبيانات بين أجهزة هواوي

ميزات جديدة للترفيه: ميزة Petal Maps توفر خرائط ومعلومات حركة المرور، وميزة Huawei Music لخدمة بث الموسيقى

ميزات أخرى: ميزة Smart Collaboration للتعاون بين أجهزة هواوي، وميزة Petal Search للبحث الشامل، وميزة Kids Corner لتوفير مساحة آمنة للأطفال.

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