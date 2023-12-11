تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Honor Magic6 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة هواتف Honor Magic6 قريباً، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Magic6.

كشفت صفحة “Digital Chat Station” على منصة Weibo عن خطط Honor لدعم Magic6 بمستشعر OV50H، ومستشعر OV50K، إلى جانب مستشعر periscope بدقة 160 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يأتي مستشعر OV50H بحجم 1/1.3 إنش، بينما تشير التسريبات إلى أن مستشعر OV50K يأتي بحجم 1 إنش أو 1/1.3 إنش.

كما يتميز مستشعر OV50K بتقنية LOFIC، بتقنية التكديس التي قدمت في مستشعر سوني الذي يدعم هواتف Xperia 1 V، وOnePlus Open، أيضاً يأتي مستشعر OV50H أو OV50K بعدسة مميزة بفتحة صغيرة بتصميم متغير للتحكم في الإضاءة التي تصل للمستشعر بهدف إلتقاط صور بأعلى جودة وأدق تفاصيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يذكر أن تقرير “Digital Chat Station” أكد من جديد على خطط شركة Honor لجلب ميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية في سلسلة Honor Magic6، هذا إلى جانب إصدار خاص بعلامة Porsche التجارية، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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