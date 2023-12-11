تكنولوجيا: تسريبات توضح تصميم هاتف Honor 90 GT والمواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Honor 90 GT بشكل رسمي في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هذا الإصدار وأيضاً المواصفات الرئيسية لهاتف Honor 90 GT.

أوضحت التسريبات التي نشرت اليوم على منصة Weibo أن هاتف Honor 90 GT يأتي بإطار مميز بتصميم مسطح، وإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية.

ويتميز الهاتف بتصميم من البلاستيك في الإطار الجانبي، بينما يأتي الهاتف بتصميم جلدي “vegan” في الغطاء الخلفي، مع اثنان من الأشرطة التي تمتد في الجانب الأيسر.

وتشير التسريبات إلى أن Honor 90 GT يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف 90 GT يأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجا بايت رام، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

يذكر أن Honor تخطط لإطلاق Honor 90 GT مع هاتف Honor X50 GT في نفس الحدث المرتقب عقده خلال الفترة القادمة.

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