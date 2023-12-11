تكنولوجيا: الإعلان عن شاشة الألعاب Acer Nitro XV275UX بمعدل تحديث 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن إصدارها الجديد من الشاشات المخصصة للألعاب Nitro XV275UX بدقة 2K ومعدل تحديث 240Hz.

تتميز شاشة Acer Nitro XV275UX بحجم 27 إنش في شاشة IPS بجودة عرض QHD، وتدعم الشاشة عمق ألوان 8بت، مع تدرج لوني بمعايير sRGB بنسبة 99% لدعم دقة أعلى في إنتاج الألوان، كما تتميز الشاشة بنسبة سطوع 300 nit، وإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية GTG.

أيضاً تدعم الشاشة معايير تقنية “AMD FreeSync Premium” التي تؤكد على عرض إنسيابي وسلس للإطارات عند تشغيل الألعاب.

وتضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI 2.0، ومدخل DisplayPort 1.4، ومدخل للسماعات، وفي نظام الصوتيات تأتي شاشة Acer Nitro XV275UX باثنان من المكبرات الصوتية المدمجة بقدرة 3W.

كما تتميز الشاشة بحامل للتحكم في إرتفاع الشاشة حتى 110 مم، والتدوير بين 20 إلى 20 درجة، والإمالة بين 5 إلى 15 درجة، أيضاً تدعم الشاشة إزالة الحامل للتثبيت على الحائط مباشرة بمعايير VESA.

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