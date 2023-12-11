تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن Lenovo Xiaoxin Pad 2024 بذاكرة 6 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن جهاز Lenovo Xiaoxin Pad 2024 اللوحي بذاكرة 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، وسعر 111 دولار.

قدمت لينوفو جهاز Xiaoxin Pad 2024 اللوحي للمرة الأولى في السوق الصيني خلال شهر أكتوبر الماضي، إلا أن الجهاز توفر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت فقط.

واليوم تقدم لينوفو نموذج جديد بإختيار جديد في الذاكرة العشوائية مع نفس المواصفات والتصميم المميز للنموذج الرئيسي من الجهاز اللوحي.

ويتوفر Lenovo Xiaoxin Pad 2024 بألوان الرمادي والبنفسجي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

ويضم الجهاز شاشة بحجم 11 إنش، وجودة عرض FHD، والتي تدعم قلم stylus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ونسبة سطوع 400 nit.

ويتميز الغطاء الخلفي بتصميم ثنائي نغمات الألوان، مع كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل، ويأتي الجهاز أيضاً بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع نظام صوتي يتميز بعدد 4 من المكبرات الصوتية.

كما يضم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 685، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، أيضاً يضم بطارية بقدرة 7040 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 20W، وينطلق Xiaoxin Pad 2024 بواجهة ZUI 15 التي تدعم ميزة تعدد المهام.

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