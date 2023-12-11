تكنولوجيا: Asus تستعد للإعلان عن Zephyrus G14 في فعاليات CES 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت ASUS إعلان تشويقي اليوم لجهاز الحاسب المحمول المخصص للألعاب Zephyrus G14، والذي ينطلق بشكل رسمي خلال فعاليات معرض CES 2024 القادمة.

تنطلق فعاليات معرض CES للعام 2024 في شهر يناير المقبل مع الكثير من الإعلانات المرتقبة عن التقنيات والأجهزة الجديدة.

ولقد أكدت Asus اليوم على حضور الفعاليات القادمة من خلال إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن أول الأجهزة المقرر الإعلان عنها خلال الحدث وهو جهاز الألعاب Zephyrus G14.

ويأتي Zephyrus G14 القادم بتحسينات في مواصفات الشاشة، مع تغييرات في التصميم مقارنة بإصدار الشركة السابق، كما أوضح مقطع الفيديو التشويقي خطط الشركة لإطلاق سلسلة ROG Phone 8 أيضاً.

كما يوضح مقطع الفيديو شاشة “AniMe Matrix” الجديدة التي تدعم جهاز Zephyrus G14 المرتقب مع تغييرات في لوحة المفاتيح وهيكل الجهاز.

أيضاً من المقرر أن يأتي الإصدار الجديد من ASUS ROG Zephyrus G14 بتصميم مميز بحواف نحيفة، ولقد أكدت الشركة على أن هذا الإصدار سيتم الكشف عنه في 8 من يناير خلال CES 2024.

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