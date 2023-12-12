شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Activision تطرح تحديث Call of Duty Modern Warfare 3 للموسم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Activision الإصدار الأحدث من سلسلة Call of Duty الشهيرة، Modern Warfare 3 (MW3) في نوفمبر، والآن بدأ مطور اللعبة في طرح تحديث الموسم الأول للعبتي Call of Duty، MW3 وWarzone.

ويضيف التحديث الأخير المزيد من خرائط اللعب الجماعي بالإضافة إلى أوضاع اللعب الجديدة والعائدة (بما في ذلك Gunfight وVortex) إلى MW3، وسيجلب هذا التحديث أيضًا تحديث القصة التالي إلى وضع Zombies.

وبصرف النظر عن هذا، يضيف التحديث أيضًا Battle Pass الجديد كليًا والذي يحتوي على 100 مستوى من المحتوى وخمسة أسلحة جديدة وثلاثة عملاء جدد، وفي الوقت نفسه، يقدم تحديث Warzone خريطة Urzikstan للعبة. انتقلت الشركة أيضًا إلى Twitter للإعلان عن ذلك.

Call of Duty: Modern Warfare 3 الموسم الأول: ما الجديد

مع التحديث الأخير، عالج مطورو اللعبة مشكلة عدم تطابق البيانات التي تسببت في ظهور رسالة خطأ وبعض عمليات إعادة تعيين التخصيص، وبعد تثبيت التحديث، من المفترض ألا يواجه اللاعبون رسالة الخطأ بعد الآن وإعادة تعيين تخصيص الوجه.

ويضيف التحديث أيضًا ثلاثة أسلحة جديدة - RAM-7 (بندقية هجومية) وXRK Stalker (بندقية قنص) وStormender (Launcher) - بالإضافة إلى أجزاء ما بعد البيع الجديدة للعبة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم الآن تتبع التحدي اليومي "الحصول على 3 عملاء يقتلون دون أن يموتوا أربع مرات" بشكل صحيح بعد التحديث، كما أضاف هذا التحديث أيضًا ثلاث خرائط جديدة،بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع لعب جديدة - Gunfight وHardcore وAll or Nothing - إلى اللعبة، وبصرف النظر عن هذا، فإن التحديث يجلب العديد من التغييرات الأخرى إلى MW3.

كما يعمل تحديث الموسم الأول لـ Warzone أيضًا على إصلاح مشكلة عدم التطابق وإضافة أسلحة ومرفقات جديدة. يضيف هذا التحديث أيضًا مركبات جديدة وأحداثًا عامة ولكنه يزيل عنصرًا من المسروقات الأرضية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التحديث أيضًا على إصلاح العديد من الأخطاء في Warzone.