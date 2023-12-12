شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح مجموعة من الألعاب الجديدة لـ Apple Arcade.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة الألعاب Apple Arcade عن طرح عدد من الألعاب الجديدة خلال موسم العطلات، وبالتحديد 8 ألعاب سيتم إطلاقها حتى نهاية العام، والتى يأتى على رأسها لعبة Knotwords، وهي لعبة ممتازة تجمع الكلمات المتقاطعة والتي تم إطلاقها في 3 نوفمبر.



وبحسب موقع macworld الأمريكى، فتضم قائمة الألعاب Football Manager، ولعبة الأركيد Downwell، ولعبة Delicious – Miracle of Life، وقد تم إطلاق هذه الالعاب ايضًا في شهر نوفمبر الماضي.



كما قدمت المنصة بعض الألعاب البارزة في شهر ديسمبر، مثل لعبةDreamlight Valley، والتي لم تعد متاحة للعب مجانًا، وكذلك لعبة Sonic ثلاثية الأبعاد الجديدة تمامًا مع Sonic Dream Team، وهي نسخة جديدة من لعبة RPG Puzzles & Dragons ذات المباريات الثلاث.



كذلك فتوجد أيضا لعبة Turmoil وهى لعبة محاكاة ساخرة مستوحاة من حمى النفط في القرن التاسع عشر في أمريكا الشمالية.