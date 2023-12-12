شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تبدو رائحة الفضاء؟.. رواد يكشفون: تشبه رائحة الأشياء المشتعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يعود رواد الفضاء غالبًا ما يصفون روائح غير متوقعة تشبه رائحة شريحة اللحم المحروقة والبارود المستهلك، ولكن لماذا رائحة الفضاء الخارجي تشبه رائحة الأشياء المشتعلة، ومن أين تأتي هذه الرائحة؟ لكي نكون واضحين، الفضاء هو فراغ شبه مثالي، أثناء وجودهم في الفضاء، ويحمي رواد الفضاء أنفسهم في المركبات الفضائية والبدلات الفضائية والمحطات الفضائية، لأن التعرض المباشر قد يودي بهم.

ومع ذلك، بعد عودتهم من نزهات في الحدود النهائية، يشم رواد الفضاء بانتظام نفحة من رائحة فريدة عند إزالة خوذاتهم، ويلاحظ مواطنوهم أيضًا هذه الرائحة تنبعث عند فتح أبواب غرفة معادلة الضغط.

وقال رائد الفضاء ناسا دومينيك "توني" أنتونيلي بعد سير في الفضاء عام 2009: "إن للفضاء بالتأكيد رائحة مختلفة عن أي شيء آخر".

وبشكل عام، غالبًا ما يقارن رواد الفضاء رائحة الفضاء برائحة "المعادن الساخنة، واللحوم المحروقة، والكعك المحروق، والبارود المستنفد، ولحام المعادن"، وفقًا لستيف بيرس، عالم الكيمياء الحيوية والرئيس التنفيذي لشركة أوميجا إنجرينتس، الذي قام بتمشيط مقابلات رواد الفضاء لمساعدته في الصناعة، وفقا لما نقلته مجلة لايف ساينس.

وفي الوقت نفسه، قارن رائد الفضاء السابق في ناسا توماس جونز الرائحة بالأوزون، وصف رائد فضاء آخر من وكالة ناسا، دون بيتيت، رائحة الفضاء مطولا في منشور على مدونة ناسا، قائلا: "أفضل وصف يمكنني التوصل إليه هو المعدن؛ إحساس معدني لطيف إلى حد ما، لقد ذكرني بفصول الصيف في كليتي حيث كنت "لقد عملت لساعات طويلة باستخدام شعلة اللحام القوسي لإصلاح المعدات الثقيلة لمجموعة صغيرة من قطع الأشجار، كذلك ذكّرتني بأبخرة اللحام ذات الرائحة الحلوة اللطيفة، هذه هي رائحة الفضاء."

من أين يمكن أن تأتي هذه الرائحة؟ على الرغم من أن الفضاء غالبًا ما يكون فارغًا، إلا أنه ليس فراغًا مثاليًا، حيث قالت ميراندا نيلسون، مراقب رحلة السير في الفضاء في مركز التحكم في المهمة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، لموقع Live Science: "نحن لا نتحدث في الواقع عن حجم لا يحتوي على جزيئات".

هناك عدد من التفسيرات المحتملة لهذه الرائحة، يتعلق الأمر بالأكسجين الذي يطفو حول محطة الفضاء الدولية، كما يمكن للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس أن تقسم جزيئات الأكسجين (O2)، المكونة من ذرتي أكسجين، إلى ذرات أكسجين واحدة.

وقال نيلسون إن هذا الأكسجين الذري قد يتشبث بالبدلات الفضائية وجدران غرفة معادلة الضغط والأشياء الأخرى المعرضة للفضاء، مما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية قد تفسر الرائحة، مثل تكوين الأوزون.

وقال نيلسون: "النظرية الأخرى الأكثر متعة هي أن الرائحة المتعلقة بالانفجارات النجمية - النجوم المحتضرة". وأشارت إلى أن هذه الانفجارات تولد جزيئات ذات رائحة كريهة تعرف باسم الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، والتي توجد في الفحم والغذاء والنفط وغيرها من المواد، ومع ذلك أكد نيلسون أن كلا الفكرتين تفتقران إلى بيانات من الدراسات الرسمية.

وللمساعدة في جعل تدريب رواد الفضاء أكثر واقعية، كلفت ناسا بيرس في عام 2008 بصنع رائحة تحاكي الرائحة التي وصفها رواد الفضاء، وأضاف أن الهدف هو إزالة المفاجآت التي قد يواجهها رواد الفضاء في المدار.

لم يذهب بيرس إلى الفضاء بنفسه ولم يشم أي بزات فضائية عند تصميم الرائحة، وقال بدلاً من ذلك: "لقد قمت بإعادة إنشاء أوصاف رواد الفضاء، باستخدام معرفتي وخبرتي في المواد العطرية الآمنة المتوفرة والتي، عند دمجها، يمكن أن تثير تصورًا مماثلاً".

ومن خلال هذا البحث، ساعد بيرس لاحقًا في تصميم العطر المعروف باسم Eau de Space، والذي حقق أعلى المبيعات منذ إطلاقه في عام 2020، على حد قوله.

ومع ذلك، قال بيرس: "لكي نكون منصفين، هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين جربوا حقًا رائحة الفضاء ويمكنهم التعليق على واقعيته".