شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق Podcasts فى أبريل 2024.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن قرارها بإغلاق تطبيق البودكاست المستقل الخاص بها Google Podcasts فى سبتمبر، ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، أكد عملاق التكنولوجيا الآن أن الإيقاف الرسمى لـ Google Podcasts لن يتم حتى أبريل 2024.

وبصرف النظر عن هذا أطلقت الشركة أيضًا أداة ترحيل، حيث ستسمح هذه الأداة للمستخدمين فى الولايات المتحدة بنقل اشتراكاتهم الحالية فى البودكاست إلى YouTube Music الذى سيستضيف بودكاست Google بمجرد توقف التطبيق، وتدعم أداة الترحيل حاليًا المستخدمين الأمريكيين فقط. ومع ذلك، وعدت الشركة بتوفر هذه الأداة للأسواق الأخرى أيضًا.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن المستخدمين فى الولايات المتحدة سيتمكنون من الاستماع إلى ملفات البودكاست في التطبيق حتى مارس 2024. وعلى الرغم من توقف التطبيق في أبريل، سيظل المستخدمون قادرين على ترحيل الاشتراكات أو تصديرها حتى يوليو 2024.

أداة ترحيل Google Podcasts.. كيف ستعمل

ستظهر أداة الترحيل الجديدة في تطبيق Google Podcasts خلال الأسابيع المقبلة من خلال لافتة في أعلى الشاشة.

سيقوم موقع دعم Google أيضًا بتوثيق التعليمات خطوة بخطوة للترحيل.

بالنسبة للمستخدمين الذين لا يريدون الانتقال إلى YouTube Music، ستوفر لهم Google أيضًا خيارًا لتصدير الاشتراكات إلى ملف OPML. يمكن تحميل هذا الملف إلى أي تطبيق بودكاست آخر تابع لجهة خارجية يدعم عمليات التحميل.

للوصول إلى أداة الترحيل، سيتعين على المستخدمين النقر فوق "تصدير الاشتراكات" في الجزء العلوي من الشاشة، ثم ضمن "تصدير إلى YouTube Music"، يتعين على المستخدمين النقر على "تصدير".

إذا لم يكن لدى المستخدمين تطبيق YouTube Music مثبتًا، فستطلب منهم Google تثبيته في ذلك الوقت، بعد قراءة الكشف، سيتعين على المستخدمين النقر فوق "متابعة" لإكمال عملية الترحيل.

وسيكون هذا التغيير بمثابة خطوة نحو جهود Google في سوق البث الصوتي. سيسمح للشركة بدمج قاعدة المستمعين المنتشرة حاليًا عبر تطبيقات متعددة. قبل بضع سنوات، أغلقت الشركة موسيقى Google Play منذ سنوات، لكن الأمر استغرق وقتًا أطول لمعالجة ملفات البودكاست.

ولدعم ملفات البودكاست على YouTube Music، أضافت الشركة في وقت سابق "أرفف" للبودكاست في التطبيق. سيؤدي هذا إلى تسهيل الوصول إلى ملفات البودكاست لمستخدمي YouTube Music، كما يحتوي التطبيق أيضًا على ميزات جديدة أخرى مثل إضافة موجزات RSS والتنزيلات التلقائية وتجربة الاستماع حيث يمكن للمستخدمين العودة إلى حيث توقفوا، وأكدت Google أيضًا أنها ستضيف خيار "وضع علامة كمستمع" أيضًا.