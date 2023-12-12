شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تستعد لطرح طرازات iPad جديدة وMacBook Air العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة Apple لتحديث تشكيلة أجهزة iPad وMac في الربيع القادم مع العديد من الطرز الجديدة، ففي أوائل عام 2024، يمكننا أن نرى جهاز iPad Air جديدًا وiPad Pro، بالإضافة إلى الملحقات التي تم تجديدها، وهناك أيضًا جهاز MacBook Air جديد قيد التنفيذ، ومن المقرر إصداره في أوائل العام المقبل.

ويجري حاليًا تطوير نموذجين جديدين من أجهزة iPad لإصدارهما في أواخر شهر مارس، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج، ويقال إن الطرازين هما iPad Air وiPad Pro، وكلاهما سيكون متاحًا بحجمين مختلفين – الأول لجهاز iPad Air.

جهازي iPad جديدين مع ملحقات Magic جديدة يمكن أن يكون لجهاز iPad Air حجمان – 10.9 بوصة و12.9 بوصة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير iPad Air بأحجام مختلفة للشاشة، ويشير جورمان إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تزويد العملاء بمزيد من الخيارات بنقاط أسعار مختلفة، ومع خيار حجم الشاشة الأكبر، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بشاشة أكبر دون الحاجة إلى دفع ثمن جهاز iPad Pro باهظ الثمن إلى حد ما.

وبحسب التقرير، فإن iPad Pro، كالعادة، سيأتي بحجمين – 11 بوصة و13 بوصة، ومع ذلك، ستحتوي طرازات iPad Pro على شاشة OLED بدلاً من miniLED هذه المرة، وبعد ذلك، ستخضع طرازات Pro أيضًا لترقية للأجهزة، مع شريحة M3 من المتوقع أن تعمل على تشغيل النموذجين.

وإلى جانب جهاز iPad Pro الجديد، هناك ملحقات Magic جديدة قيد العمل، بما في ذلك قلم Apple Pencil الجديد ولوحتي مفاتيح Magic Keyboard جديدتين، وسيتم تصنيع لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة من الألومنيوم ويقال إنها توفر تجربة تشبه الكمبيوتر المحمول.

جهاز MacBook Air سيحصل على ترقية M3 على الرغم من أن جهاز MacBook Air ليس من المقرر أن يتم تحديث تصميمه، إلا أنه من المؤكد أنه سيتم تحديث الأجهزة. يقترح جورمان أن كلا حجمي جهاز MacBook Air – مقاس 13 بوصة وحجم 15 بوصة الذي تم طرحه حديثًا – سيحصلان على شريحة M3 المستحقة في أوائل العام المقبل.

ومن المتوقع أن تصل طرازات iPad الجديدة وMacBook Air إلى الرفوف في شهر مارس، جنبًا إلى جنب مع تحديث iPadOS 17.4 وmacOS 14.3، ويشير جورمان إلى أن شركة آبل تأمل أن تساعد النماذج الجديدة في تعزيز الطلب في العام المقبل.

و في العام الماضي، كان هناك انخفاض في مبيعات أجهزة iPad وMac، وتأثرت مبيعات iPad بسبب عدم وجود نماذج جديدة، حيث لن يتم إصدار أي نماذج جديدة في عام 2023، وهي الأولى في تاريخ التشكيلة. انخفضت مبيعات أجهزة Mac أيضًا، ولكن هذا هو الحال مع صناعة الكمبيوتر الأوسع بعد الوباء.