شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يمكنه العمل مثل الأطباء فى تحليل الأشعة السينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العلماء إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر أداء مثل الأطباء في تحليل الأشعة السينية، فإن الاختبارات التى تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي على ملايين عمليات الفحص القديمة، شخصت الحالات بدقة على الأقل مثل أطباء الأشعة بنسبة 94% من الوقت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير الدراسة المشتركة التي أجرتها جامعة وارويك وكلية كينجز كوليدج في لندن إلى أنها قد تكون جيدة في تجنب الخطأ البشري عند فحص نتائج المرضى.

يستطيع برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه مسح الأشعة السينية بمجرد التقاطها، فهم مدى خطورة كل حالة والإبلاغ عن الحالات الأكثر إلحاحًا على الفور، واقترح باحثو الدراسة أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى لفحص الأشعة السينية، مما يوفر الوقت للأطباء المشغولين للتركيز على المرضى الأكثر خطورة والمساعدة في التعامل مع النقص المزمن في موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وجدت دراسة حديثة أجرتها الكلية الملكية لأخصائيي الأشعة، أن نقص الموظفين المتخصصين يؤدي إلى فترات انتظار أطول وتأخير في العلاج في جميع مراكز علاج السرطان في المملكة المتحدة.

أجرى الباحثون أولاً تغذية لنموذج الذكاء الاصطناعي، المسمى X-Raydar، بما يقرب من ثلاثة ملايين فحص تاريخي للصدر من 1.5 مليون مريض ثم علموه التحقق من 37 حالة محتملة.

وقد تبين أن البرنامج بنفس الدقة أو أكثر دقة من تحليل الطبيب أحيانا بالنسبة لـ 35 حالة من أصل 37، وقال الدكتور جيوفاني مونتانا، أستاذ علوم البيانات في جامعة وارويك والباحث الرئيسي: "تم تدريب هذا البرنامج على ملايين الأشعة السينية وهو دقيق للغاية.

وأضاف الباحث الرئيسى، "أنه يزيل عناصر الخطأ البشري الذي لا مفر منه، والتحيز.. إذا تمت إحالة مريض لإجراء أشعة سينية يعاني من مشكلة في القلب، فسيركز الأطباء حتمًا على القلب بدلاً من الرئتين"، موضحا "هذا أمر مفهوم تمامًا ولكنه ينطوي على خطر حدوث مشكلات لم يتم اكتشافها في مجالات أخرى، وهنا هذا الذكاء الاصطناعي يزيل هذا التحيز البشرى".