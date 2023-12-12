شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تستعد للتحقيق فى استثمار مايكروسوفت فى OpenAI وChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) عن مراجعة أولية لاستثمار مايكروسوفت في OpenAI، أفادت التقارير أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تقوم الآن أيضًا بفحص الصفقة بحثًا عن انتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار.

وتشير هذه الخطوة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمال أن تؤدي الشراكة إلى خنق المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) سريع التطور، ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، يعد هذا حاليًا مجرد "تحقيق أولي" في استثمار مايكروسوفت البالغ 13 مليار دولار في OpenAI، ولم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن ولكن لجنة التجارة الفيدرالية "تحلل الوضع وتقيم خياراتها".

وليس من الواضح ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية قد وجدت شيئًا للتحقيق في الصفقة، ومع ذلك، فإن العقبة التي قد تواجهها هي أن OpenAI هي منظمة غير ربحية، وفي الولايات المتحدة، لا يُطلب من الشركات غير التجارية قانونًا الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات.

لماذا تتطلع المملكة المتحدة إلى صفقة Microsoft-OpenAI ووفقًا لهيئة المنافسة والأسواق (CMA)، فإنها ستتحقق مما إذا كان هناك "وضع اندماج" في الشراكة، وقالت هيئة أسواق المال، في بيان صحفي، إنها ستراجع ما إذا كانت شراكة مايكروسوفت مع OpenAI قد أدت إلى "الاستحواذ على السيطرة"، مما يؤدي إلى وجود تأثير مادي لأحد الطرفين على الطرف الآخر.

ونُقل عن هيئة أسواق المال قولها: "لقد حدث مؤخرًا عدد من التطورات في إدارة OpenAI، بعضها يتعلق بشركة Microsoft"، وأضافت الهيئة التنظيمية: "في ضوء هذه التطورات، تصدر هيئة أسواق المال الآن ITC لتحديد ما إذا كانت شراكة Microsoft / OpenAI، بما في ذلك التطورات الأخيرة، قد أدت إلى وضع اندماج ذي صلة، وإذا كان الأمر كذلك، التأثير المحتمل على المنافسة".

يمكن أن يكون لنتائج التحقيق آثار واسعة النطاق على مستقبل الذكاء الاصطناعي، وإذا وجدت الوكالة التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة - أو الوكالة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة لاحقًا - أن الصفقة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، فقد تفرض قيودًا على استثمارات مايكروسوفت أو حتى تجبر الشركات على تفكيك الشراكة.

وبغض النظر عن النتيجة، فمن المرجح أن تشكل التحقيقات سابقة للتدقيق المستقبلي في صفقات مماثلة في مجال الذكاء الاصطناعي.