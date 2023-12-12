شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح التحديث التجريبى 121 لمتصفح جوجل كروم.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت دورة الإصدار السريع لـ Google Chrome إلى طرح نسخة Chrome 121 في القناة التجريبية، بالتزامن مع النشر الواسع لنسخة Chrome 120 في الإصدارات الثابتة، حيث يوفر هذا التحديث مجموعة من الميزات الجديرة بالملاحظة ويضع الأساس لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) في تجربة التصفح على كل من منصات سطح المكتب والأجهزة المحمولة، وإليك كل ما هو جديد مع تحديث Chrome 121 التجريبي.

ميزات إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي الميزة البارزة في Chrome 121 هي تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وستتاح للمستخدمين قريبًا فرصة تجربة تنظيم علامات التبويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومولد نص يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى "ساعدني في الكتابة"، وميزة تتيح إنشاء سمات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وسيتم الوصول إلى هذه التجارب من خلال صفحة إعدادات جديدة، مما يشير إلى طرح مرحلي مشابه للمادة التي تعيد تصميمها لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

تكامل أفضل لمديري كلمات المرور التابعة لجهات خارجيةيعالج Chrome 121 مخاوف التوافق للمستخدمين الذين يستخدمون مديري كلمات مرور تابعين لجهات خارجية على Android، ويتعارض نظام الملء التلقائي للمتصفح أحيانًا مع مديري كلمات المرور الخارجية، وللتخفيف من ذلك، يقدم Chrome 121 خيارًا لتعطيل نظام الملء التلقائي في Chrome، مما قد يؤدي إلى تحسين التوافق والوظائف.

تحسين إدارة الذاكرةبالنسبة للمستخدمين ذوي ذاكرة الوصول العشوائي المحدودة، أثبت برنامج توفير الذاكرة في Chrome أنه لا يقدر بثمن. مع Chrome 121، تقوم Google بتجربة نموذج احتمالي متقدم لجعل النظام أكثر ذكاءً، ويهدف هذا النموذج إلى تحسين استخدام الذاكرة من خلال تحديد وتعليق علامات التبويب التي من غير المرجح أن يعيد المستخدمون زيارتها قريبًا.

تغييرات أخرىيختبر المتصفح ميزة تطالب المستخدمين بفتح نافذة منبثقة تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في استعادة تطبيقات الويب من أجهزتهم السابقة. تشير هذه الميزة إلى نية Google لتبسيط عملية استعادة تطبيقات الويب في الإصدارات المستقبلية.

فيما يتعلق بالتصميم، يقدم Chrome 121 عناصر تبديل Material Design 3 في إعداداته على Android. يتضمن التصميم المحدث أدوات تبديل أكثر جرأة وملونة، مما يعزز المظهر البصري وسهولة تفاعلات واجهة المستخدم.