شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Spotify يكشف السبب الرئيسي وراء تسريح 1500 موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضربة قوية لقوتها العاملة قبل العطلة، أعلنت Spotify في 4 ديسمبر أنها ستقوم بتسريح ما يقرب من 1500 موظف، يمثلون 17٪ من قوتها العاملة العالمية، ويمثل هذا الجولة الثالثة من تخفيضات الوظائف لعملاق بث الموسيقى في عام 2023، بعد تسريح 600 موظف في يناير و200 في يونيو.

والآن، أفاد Business Insider أن الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، دانييل إيك، أرسل مذكرة إلى بقية الموظفين يشرح فيها السبب الرئيسي الوحيد، وفي المذكرة، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Business Insider، قال إيك إنه على الرغم من ارتفاع الإنتاجية، إلا أن الكفاءة لم تكن كذلك.

وقال "بمعظم المقاييس، كنا أكثر إنتاجية ولكن أقل كفاءة، نحن بحاجة إلى أن نكون على حد سواء، وقال إيك في المذكرة: "بينما قمنا ببعض العمل للتخفيف من هذا التحدي ونصبح أكثر كفاءة في عام 2023، لا يزال أمامنا طريق لنقطعه قبل أن نصبح منتجين وفعالين".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Spotify إن الشركة لديها العديد من الموظفين الذين لم يساهموا بشكل كافٍ، وكتب في المذكرة: "اليوم، لا يزال لدينا الكثير من الأشخاص الذين يكرسون جهودهم لدعم العمل وحتى القيام بعمل حول العمل بدلاً من المساهمة في الفرص ذات التأثير الحقيقي"، وبمعنى آخر، كان السبب الرئيسي هو أن الموظفين لم يضيفوا قيمة للشركة ولا يقومون بعمل ذي معنى.

وكان لدى إيك كلمتان لبقية الموظفين: واسعو الحيلة بلا هوادة، "يحتاج المزيد من الأشخاص إلى التركيز على تقديم الخدمات لأصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا - المبدعين والمستهلكين. وبكلمتين، علينا أن نصبح واسعي الحيلة بلا هوادة.

وسيغادر المدير المالي لشركة Spotify Paul Vogel الشركة أيضًا، وعند رحيل المدير المالي لشركته، قال إيك إن Spotify كانت تبحث عن مدير مالي يتمتع بمزيج مختلف من الخبرات. وقال في بيان: "بمرور الوقت، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن سبوتيفاي تدخل مرحلة جديدة وتحتاج إلى مدير مالي يتمتع بمزيج مختلف من الخبرات".