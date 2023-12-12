شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ساعة أبل قد تضم مصباحا يدويا خارجيا مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي ساعات أبل بالفعل على ميزة المصباح اليدوي التي تحول شاشة الساعة إلى اللون الأبيض بالكامل، مما يسمح للمستخدمين بتجربة رؤية الأشياء في الظلام، ومع ذلك، يمكن أن تأتي ساعات Apple المستقبلية مع مصباح يدوي خارجي، سيكون أكثر فائدة.

وبحسب موقع GSM الهندى، فوفقا لبراءة الاختراع الممنوحة لشركة أبل، تعمل الشركة على جهاز يسمى "Modular Light Assembly For A Wearable Device"، وهو "مصمم للتكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء"، ويمكن توصيله خارجيًا بهيكل الساعة الذكية وحزامها.

ويمنحنا المخطط المتضمن في براءة الاختراع فكرة جيدة عما يمكن أن تبدو عليه ساعات Apple المستقبلية مع المصباح الخارجي المتصل بأساورها، ويبدو هذا حلاً أكثر عملية حيث يمكن للمستخدم توجيهه مثل مصباح يدوي أينما يريد تسليطه بدلاً من إدارة معصمه لتوجيه شاشة الساعة، التي تتمتع بنطاق وسطوع أقل.

وعلاوة على ذلك، سيكون لهذا الضوء المعياري مصدر طاقة خاص به حتى لا يؤثر على بطارية Apple Watch، ويمكن أن يحتوي أيضًا على زر لتشغيله/إيقاف تشغيله دون التفاعل مع Apple Watch.

ومع ذلك، تقول براءة الاختراع إن "الضوء المعياري يمكن أن يتلقى اتصالاً من الجهاز القابل للارتداء لتنشيط (تشغيل) أو إلغاء تنشيط (إيقاف) واحد أو أكثر من مصادر الضوء الخاصة بمجموعة الضوء المعيارية"، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم فيه باستخدام Apple Watch الخاصة بهم. .

ويمكن أن يكون للضوء المعياري أيضًا تصنيف IP نظرًا لأن براءة الاختراع تنص على أن "تجميعات الضوء المعيارية الموصوفة هنا قد تتضمن ميزات مقاومة للسوائل، مثل الأختام أو الحلقات O، التي تمنع دخول السائل إلى المكونات الحساسة".

وتكشف براءة الاختراع أيضًا أن الضوء المعياري قابل للفصل عن حزام الساعة، ولكن "في بعض النماذج، يتم خياطة الحزام أو لصقه أو ربطه بشكل دائم" بالضوء، مما يعني أنه يمكن بيع المصباح اليدوي كملحق منفصل لساعة Apple Watch.