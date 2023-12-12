تكنولوجيا: استمرار توافد الناخبين بلجنة مدرسة طه حسين الابتدائية ببولاق الدكرور.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجان الانتخابية استمرار توافد الناخبين بمدرسة طه حسين ببولاق الدكرور قبل إغلاق اللجان، وكان الإقبال كثيفا من السيدات والشباب وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة فى التصويت داخل اللجان، فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

عملت محافظة الجيزة على توفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية للجان الانتخابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث خصصت المحافظة 26 مركزًا انتخابيًا و65 لجنة فرعية فى حى بولاق الدكرور، لاستقبال 639 ألفا و707 ناخبين مقيدين بالجداول الانتخابية بالحى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة

ويحق لنحو 67 مليون مصرى فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالى عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.