شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تنضم لسباق الذكاء الاصطناعي وتستعد لطرح نموذج لغوى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Rakuten، عملاق التجارة الإلكترونية اليابانية، لإحداث تأثير كبير على المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي من خلال الإطلاق المرتقب لنموذج اللغة الكبير الخاص بها (LLM)، وتمثل هذه الخطوة دخول اليابان رسميًا في سباق الذكاء الاصطناعي شديد التنافسية، والذي يهيمن عليه حاليًا لاعبون مثل Google، وMeta، والشركات الصينية مثل Baidu.

وفي مقابلة مع CNBC، قال هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة Rakuten، إن الشركة سيكون لديها شيء ما في الشهرين المقبلين، وقال أيضًا إن الشركة لديها خطط لتقديم LLM لشركات خارجية، وقال لشبكة CNBC في المقابلة: "لذلك يمكننا بسهولة تعليمهم [الأعمال التجارية]، وتعبئتها وتوفير منصة لهم حتى يتمكنوا من استخدامها بالكامل في أعمالهم".

ويعد تطوير Rakuten's LLM خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لقدرات الذكاء الاصطناعي في اليابان، ولطالما كانت اليابان رائدة في مجال الروبوتات ومجالات التكنولوجيا الأخرى، لكنها تخلفت عن الركب في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعد استثمار Rakuten في تكنولوجيا LLM علامة على أن اليابان جادة في اللحاق بالزعماء العالميين في مجال الذكاء الاصطناعي.

أكثر مرحا؟ ومن المرجح أيضًا أن يكون لإطلاق Rakuten's LLM تأثيرًا كبيرًا على المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي. المنافسة في مجال LLM شرسة بالفعل، ودخول Rakuten سيجعل الأمر أكثر شراسة، ومن المرجح أن تؤدي هذه المنافسة المتزايدة إلى ابتكار أسرع وتكنولوجيا LLM أفضل بشكل عام.

وفي حين كانت الولايات المتحدة والصين في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي، فإن دخول اليابان يمكن أن يشير إلى تحول في ديناميكيات القوة، ومن المحتمل أن تحذو دول آسيوية أخرى حذوها.

Rakuten ليست الشركة اليابانية الوحيدة التي ترمي قبعتها التي يضرب بها المثل في الحلبة، حيث أعلنت شركة الاتصالات NTT ومقرها اليابان أنها ستبدأ في تقديم شهادة LLM "tsuzumi" الخاصة بها للشركات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي (DX)، بدءًا من مارس 2024.