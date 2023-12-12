شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة العثور على الملفات المفقودة فى Google Drive لسطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت مشكلة المزامنة في إصدارات Google Drive لسطح المكتب في حدوث فوضى بين المستخدمين حيث فقدت العديد من الملفات فجأة، ولمواجهة ذلك، قامت Google بتحديث تطبيق Drive لسطح المكتب بالإصدار 85.0.13.0 الذي لا يعمل على إصلاح مشكلة المزامنة فحسب، بل يقدم أيضًا أداة جديدة لاستعادة الملفات.

ما هي أداة استرداد الملفات هذه في Drive لأجهزة الكمبيوتر المكتبية؟ أداة استرداد الملفات في Drive لسطح المكتب هي أداة مدمجة جديدة تسمح للمستخدمين بإجراء فحص كامل داخل Google Drive واستعادة الملفات المفقودة لسبب ما، بما في ذلك الملفات المفقودة بسبب مشكلات المزامنة في الإصدار السابق.

تقوم هذه الميزة بفحص محرك الأقراص ومحاولة استعادة الملفات المفقودة من النسخة الاحتياطية واستعادتها في مجلد منفصل يسمى الاسترداد من النسخ الاحتياطية.

إليك كيفية استخدام هذه الميزة عند فتح Drive لسطح المكتب قم بتشغيل تطبيق Open Drive لسطح المكتب على جهازك. يمكنك عادةً العثور عليه في قائمة البرامج أو التطبيقات المثبتة لديك. انتقل إلى شريط القوائم أو علبة النظامحدد موقع شريط القائمة أعلى الشاشة (لمستخدمي Mac) أو علبة النظام في الزاوية اليمنى السفلية (لمستخدمي Windows). علبة النظام هي المكان الذي توجد فيه عادةً أيقونات تشغيل التطبيقات والأدوات المساعدة. انتقل إلى شريط القوائم أو علبة النظامحدد موقع شريط القائمة أعلى الشاشة (لمستخدمي Mac) أو علبة النظام في الزاوية اليمنى السفلية (لمستخدمي Windows). علبة النظام هي المكان الذي توجد فيه عادةً أيقونات تشغيل التطبيقات والأدوات المساعدة.

انقر على أيقونة Drive لسطح المكتبفي شريط القائمة أو علبة النظام، ابحث عن رمز Drive لسطح المكتب. انقر عليها لفتح قائمة أو عرض خيارات إضافية تتعلق بالتطبيق.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح Shiftاضغط باستمرار على مفتاح Shift على لوحة المفاتيح.





انقر على الإعداداتأثناء الضغط باستمرار على مفتاح Shift، انقر فوق خيار "الإعدادات" ضمن قائمة Drive لسطح المكتب. قد تؤدي مجموعة المفاتيح هذه إلى فتح إعدادات إضافية أو متقدمة داخل التطبيق.

حدد خيار "الاسترداد من النسخ الاحتياطية"يجب أن تظهر قائمة فرعية أو نافذة الإعدادات المتقدمة. ابحث عن خيار "الاسترداد من النسخ الاحتياطية" وحدده. تم تصميم هذه الميزة لمساعدتك على استعادة الملفات أو البيانات من النسخ الاحتياطية المحفوظة مسبقًا.

الوصول إلى ميزة الاستردادبمجرد تحديد خيار "الاسترداد من النسخ الاحتياطية"، يجب أن يكون لديك الآن إمكانية الوصول إلى ميزة الاسترداد. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة أو المطالبات للتنقل عبر النسخ الاحتياطية المتاحة واستعادة ملفات أو بيانات محددة حسب الحاجة.