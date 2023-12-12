شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيف يمكنك إرسال رسائل ذاتية التدمير على واتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام WhatsApp بتوسيع "العرض مرة واحدة" للرسائل الصوتية، تتيح الميزة التي سيتم طرحها عالميًا بدءًا من اليوم للمستخدمين ضبط الرسائل لتختفي بعد الاستماع إليها، تمامًا مثل الميزة الحالية للصور ومقاطع الفيديو.

قد يكون هذا مفيدًا في المواقف التي تريد فيها مشاركة معلومات حساسة، مثل تفاصيل بطاقة الائتمان، مع صديق أو عندما تريد إرسال رسالة مفاجئة يجب سماعها مرة واحدة فقط.

عرض مرة واحدة يتم تمييز الرسائل الصوتية برمز "مرة واحدة"، تمامًا مثل عرض الصور ومقاطع الفيديو مرة واحدة. لا يمكن تشغيل هذه الرسائل الصوتية إلا مرة واحدة.

يقول واتساب أن جميع الرسائل الشخصية، حتى الرسائل الصوتية "للعرض مرة واحدة"، يتم تشفيرها من طرف إلى طرف بشكل افتراضي.

كيفية إرسال رسالة صوتية "عرض مرة واحدة" على الواتس آب لإرسال عرض مرة واحدة رسالة صوتية، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح دردشة فردية أو جماعية.

2. اضغط على الميكروفون.

3. اسحب لأعلى لقفل التسجيل.

4. اضغط مع الاستمرار على زر التسجيل.

5. عندما يتحول الزر إلى اللون الأخضر، تكون في وضع العرض مرة واحدة.

6. اضغط على زر الإرسال.

7. إذا قام المستلم بتمكين قراءة الرسائل، فسترى إيصالًا مفتوحًا في الدردشة عندما يفتح طريقة العرض الخاصة بك بمجرد الوسائط أو الرسالة الصوتية.

أشياء يجب معرفتها لإرسال رسالة عرض مرة واحدة، ستحتاج إلى تحديد خيار العرض مرة واحدة في كل مرة. بمجرد عرضها، لا يمكن رؤية الرسائل الصوتية مرة أخرى. للتحقق مما إذا كان مفتوحًا، يجب أن يكون المستلم قد قرأ الإيصالات، كما لن يتم حفظ الرسائل على أجهزتهم، ولا يمكن تسجيلها.

عندما تتلقى رسالة صوتية، عليك فتحها والاستماع إليها خلال 14 يومًا من إرسالها. ستنتهي صلاحية الرسالة وتختفي من الدردشة إذا لم تقم بذلك. بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن من إعادة توجيه أو حفظ أو تمييز أو مشاركة أي رسائل صوتية مرسلة أو مستلمة باستخدام ميزة العرض مرة واحدة للوسائط.

يمكن استعادة الرسائل الصوتية التي لم يتم فتحها أثناء النسخ الاحتياطي، ومع ذلك، إذا تم فتح صورة أو رسالة صوتية أو مقطع فيديو، فلن يتم تضمينها في النسخة الاحتياطية، وبالتالي لا يمكن استعادتها، من المهم أيضًا ملاحظة أنه لا يمكنك التقاط لقطة شاشة لأي وسائط تتلقاها.