شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف عن "الطريقة الوحيدة الممكنة" لحماية بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
وتشير الدراسة، التي أجراها البروفيسور ستيوارت إي مادنيك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أنه مع انتشار الخروقات، فإن الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية بيانات المستهلك هي الاستخدام الأوسع للتشفير الشامل.
ومع ذلك، لا تتضمن الدراسة أي نتائج تتعلق بانتهاكات البيانات في شركة آبل نفسها، وتم إجراؤه بعد حوالي عام من طرح الشركة لميزة جديدة لتوسيع التشفير الشامل للبيانات المخزنة في خدمة iCloud الخاصة بها.
يجعل التشفير الشامل من المستحيل على الشركة التي تقوم بتخزين البيانات - أو أي متسلل أو حتى جهات إنفاذ القانون - فك تشفير بيانات المستخدم دون امتلاك معلومات إضافية أيضًا، مثل كلمة المرور.
وفي ضوء ذلك، تدرس بريطانيا قانونًا يسمح لهيئة تنظيم وسائل الإعلام في البلاد Ofcom بالحصول على صلاحية الوصول إلى الرسائل الخاصة للمستخدمين، كما شجعت شركات مثل Meta، التي تمتلك WhatsApp وSignal، على عدم توسيع استخدامها للتشفير الشامل.
ووجدت الدراسة أيضًا أن شركات التكنولوجيا تتعرض لهجمات متكررة من قبل المتسللين لأنها تقدم خدمات لأهداف قيمة. وتعرضت مايكروسوفت لهجوم من قراصنة صينيين هذا العام، حيث سُرقت عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية في الهجوم.
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