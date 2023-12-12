تكنولوجيا: شاومي تطلق ساعة Black Shark S1 Pro الذكية للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن إطلاق ساعة Black Shark S1 Pro الذكية للأسواق العالمية بتصميم يدعم مقاومة أعلى، ومعايير IP68، كما تضم مساعد رقمي بتعزيز من ChatGPT.

تضم ساعة Black Shark S1 Pro الذكية شاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، ونسبة سطوع 600 nit، كما تأتي الساعة الذكية بواجهة FreeRTOS.

وتتكامل الساعة الذكية مع تقنية Chat GPT للإستجابة لتساؤلات المستخدم عبر المساعد الرقمي، كما تدعم Watch S1 Pro إجراء المكالمات عبر البلوتوث، مع رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام متواصلة.

أيضاً تدعم Shark S1 Pro قياس نسبة الأكسجين في الدم، وتدعم تقنية NFC، وتتبع نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، وتؤكد شاومي على قدرة الساعة الذكية على الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 15 يوم.

ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية باثنان من الإختيارات في الألوان هم الأزرق والأسود بسعر 69 دولار عبر موقع Shark الرسمي.

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