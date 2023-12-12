تكنولوجيا: ابل توفر ميزة تسجيل فيديو “spatial” لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجلب تحديث iOS 17.2 الأخير الذي انطلق مؤخراً للمستخدمين ميزة “الفيديو المكاني” التي تدعم مستخدمي هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

يمكن لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro الآن إستخدام ميزة الفيديو “spatial” لتسجيل مقاطع فيديو ومن ثم عرض محتوى الفيديو لاحقاً بنظارة Vision Pro للواقع المختلط.

وتقدم ابل هذه الميزة إستعداداً لإطلاق نظارة Vision Pro بشكل رسمي في الأسواق في بداية العام المقبل.

ومن المقرر أن يتاح لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تمكين ميزة الفيديو المكاني عبر قائمة الإعدادات ومن ثم بدء تسجيل مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد.

ولقد أوضحت ابل أن مقاطع الفيديو يتم تسجيلها بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية كبديل للنطاق الديناميكي، ولتسجيل مقاطع الفيديو “spatial” سيكون على المستخدم إطلاق تطبيق الكاميرة ومن ثم النقر على الرمز الخاص بالفيديو ومن ثم تدوير الهاتف أفقياً والنقر على رمز الفيديو المكاني لبدء التسجيل.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الفيديو بإستخدام كاميرات الهاتف الرئيسية والفائقة الإتساع، أيضاً سيتاح لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max توسيع نطاق الرؤية للتوافق مع مجال رؤية الكاميرة الرئيسية ومن ثم حفظ المحتوى في ملف واحد.

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