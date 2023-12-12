تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد تصميم وألوان هاتف Nubia Z60 Ultra المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم وألوان هاتف Nubia Z60 Ultra المرتقب قبل إنطلاق الحدث الرسمي للإعلان عن الهاتف لاحقاً هذا الشهر.

تكشف Nubia النقاب عن هاتف Nubia Z60 Ultra في حدث يعقد في 19 من شهر ديسمبر الجاري، ولقد أوضحت تسريبات مصورة نشرت اليوم تفاصيل تصميم هذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات المصورة الجديدة أن يتوفر هاتف Nubia Z60 Ultra بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأسود، والفضي إلى جانب اللون الأزرق.

كما تؤكد الصور الرسمية المسربة على أن الهاتف يأتي دون ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، حيث يأتي الهاتف بكاميرة مدمجة أسفل الشاشة مع تصميم الشاشة الكاملة.

وتأتي اللوحة الخلفية للهاتف بتصميم غير تقليدي لوحدة الكاميرة والتي تضم اثنان من الكاميرات في الجانب الأيسر مع فلاش LED، بينما تأتي كاميرة periscope في الجانب الأيمن.

أيضاً يظهر النموذج الأزرق من الهاتف بشكل خاص بتصميم يحاكي المجرة، كما يظهر الهاتف بتصميم مسطح في الإطارات، ويتضمن الإطار الأيمن زر التحكم في الصوتيات، وزر التشغيل الرئيسي المميز باللون الأحمر، مع مفتاح للتنبيه.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف Nubia Z60 Ultra يأتي بشاشة OLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض 1.5K، مع معدل تحديث 120Hz.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يأتي الهاتف بواجهة MyOS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي مدمجة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Nubia Z60 Ultra بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات periscope telephoto، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

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