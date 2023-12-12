شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير :Copilot AI لا يمكنه تلخيص كل مقاطع فيديو يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحدى الميزات التي تمت إضافتها إلى برنامج AI Copilot من مايكروسوفت في متصفح Edge هذا الأسبوع هي القدرة على إنشاء ملخصات نصية لمقاطع الفيديو، لكن ميزة توفير الوقت في Edge Copilot لا تزال محدودة إلى حد ما وتعمل فقط على مقاطع الفيديو المعالجة مسبقًا أو تلك التي تحتوي على ترجمة، كما أوضح ميخائيل باراخين، الرئيس التنفيذي للإعلان وخدمات الويب في مايكروسوفت، وفقا لتقرير theverge.

وبحسب موقع MSPowerUser، كتب باراخين : "لكي يعمل نحتاج إلى معالجة الفيديو مسبقًا، و إذا كان الفيديو يحتوي على ترجمة يمكننا دائمًا الرجوع إلى ذلك، وإذا لم يكن كذلك ولم نقم بمعالجته مسبقًا بعد فلن يعمل"، ردًا على سؤال.

وبمعنى آخر، لا يقوم Edge Copilot بمفرده بتلخيص مقاطع الفيديو بقدر ما يلخص النصوص النصية لمقاطع الفيديو، ويمكن لـ Copilot أيضًا أداء وظيفة مماثلة عبر Microsoft 365، بما في ذلك تلخيص اجتماعات فيديو Teams والمكالمات لوكلاء خدمة العملاء وفي كلتا الحالتين، يجب نسخ الصوت أولاً بواسطة Microsoft، ويمكن لـ Copilot على Microsoft Stream أيضًا تلخيص أي فيديو، ولكن مرة أخرى، يتطلب من المستخدمين إنشاء نص مكتوب.

وبدأت المحادثة بعد أن نشر المصمم Pietro Schirano تسجيلًا لشاشة Edge Copilot يلخص مقطع فيديو على YouTube حول المقطع الدعائي لـ GTA VI ، وفي هذه الحالة بدا أن Copilot يقوم بعمله على أكمل وجه، حيث يضغط المستخدم في التسجيل على زر "إنشاء ملخص فيديو" في الشريط الجانبي لبرنامج Copilot، وبعد ثوانٍ فقط، يقوم Copilot بإخراج ملخص فيديو، مكتملًا بالميزات والطوابع الزمنية.

بالطبع، يمكن للعديد من المنصات، بما في ذلك YouTube وVimeo، إنشاء النصوص والترجمات تلقائيًا إذا قام المستخدمون بتمكين هذه الميزة.

وبعد أن سأل موقع The Verge باراخين على X عما إذا كان بإمكاننا افتراض أن معظم مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور (أي YouTube) لم تتم معالجتها مسبقًا، أجاب : "يجب أن تعمل مع معظم مقاطع الفيديو".

ويعد Copilot مجرد أحدث مثال على سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تتنافس فيه Microsoft مع Google (وغيرها).

في الشهر الماضي، قامت جوجل بترقية ملحق يوتيوب لبرنامج Bard chatbot الخاص بها لتمكينه من تلخيص محتوى مقطع فيديو وعرض معلومات محددة منه، في هذا الأسبوع فقط أعلنت Google عن تحديث رئيسي لـ Gemini له مشكلاته الخاصة ، ربما يكون تحرير الشركة قد أخطأ في تمثيل بعض قدرات الذكاء الاصطناعي في العرض التوضيحي، ولا تكون الحقائق واضحة دائمًا .