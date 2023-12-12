تكنولوجيا: صور تكشف عن تصميم سماعة OnePlus Nord Buds 3 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد نظرة واضحة على تصميم سماعة OnePlus Nord Buds 3 اللاسلكية القادمة من وان بلس.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية OnePlus Nord Buds 3، ولقد قدم موقع “5K CAD” صور ثلاثية الأبعاد توضح الملامح الرئيسية لتصميم هذا الإصدار، والتي تم مشاركتها عبر “OnLeaks”.

وتعد سلسلة Nord Buds من الإصدارات منخفضة التكلفة المقدمة من وان بلس مقارنة بسلسلة OnePlus Buds الأعلى تكلفة.

من جانب أخر تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على تصميم حافظة السماعة اللاسلكية التي تتميز بغطاء لامع، بينما يأتي الجزء السفلي بتصميم غير لامع مع شعار شركة وان بلس.

وتتميز السماعة بتصميم داخل الأذن مع جذع للسماعة، وتأتي Nord Buds 3 بعد إصدار الشركة السابق Nord Buds 2 التي قدمت في بداية هذا العام.

أيضاً أوضحت تسريبات أخرى أن سماعة Nord Buds 3 تضم مضخم صوتي بحجم 10.4مم، ومكبر صوتي صغير الحجم 6مم، كما تدعم إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 48، وتدعم معايير IP55 لمقاومة الأتربة والتعرق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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