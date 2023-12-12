تكنولوجيا: تلفاز Nokia Google TV الجديد من StreamView متوفر بأربعة أحجام ومصدر طاقة يصل إلى 12 فولت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر أكتوبر الماضي، تم رصد خمسة أجهزة تلفزيون ذكية قادمة تحمل علامة نوكيا التجارية بتقنية Bluetooth SIG. وبعد شهرين، أصبحت هذه التلفزيونات رسمية الآن.

هناك العديد من المرخصين لعلامة نوكيا التجارية لأجهزة التلفاز. هذه المنتجات الجديدة من شركة StreamView GmbH، وهي شركة نمساوية تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تصل أجهزة تلفازات نوكيا الجديدة بأحجام متعددة ودقة شاشتين مختلفتين. ويُطلق على أحدث أجهزة التلفزيون من StreamView مجتمعة اسم “Nokia Google TV”.

وكما يوحي اسمها، فهي تأتي مع برنامج Google TV المستند إلى Android 12 للتلفزيون. وكانت أجهزة التلفاز السابقة للشركة تفتقر إلى البرامج الجديدة من جوجل.

يتم تشغيل جميع الاجهزة الجديدة بواسطة نفس وحدة معالجة مركزية رباعية النواة التي تحتوي على نوى ARM Cortex-A55 بسرعة استجابة 1.45 جيجاهرتز ووحدة معالجة الرسومات Mali-G31 MP2.

ويتم إقران المعالج أيضًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 1.5 جيجابايت وسعة تخزين 8 جيجابايت.

تعتبر مجموعة الأجهزة هذه للمبتدئين، وبالتالي قد تصبح أجهزة التلفاز أبطأ في المستقبل. وكما ذكرنا سابقًا، تأتي أجهزة التلفاز بأحجام متعددة. ويمكن الاختيار من بين 24 بوصة، أو 32 بوصة، أو 40 بوصة، أو 43 بوصة.

تأتي الإصدارات ذات حجم 24 بوصة و 32 بوصة بدقة HD (1366 × 768 بكسل) ويمكن تشغيلها بجهد 12 فولت. وبالتالي، يمكن استخدامها في المنازل المتنقلة، والمخيمات، وغيرها من الأماكن ذات إمدادات الطاقة المنخفضة.

ومن ناحية أخرى، توفر الإصدارات 40 بوصة و 43 بوصة دقة FHD (حوالي 1920 × 1080 بكسل). يتم أيضًا تقديم نسخة ثانية بحجم 32 بوصة بنفس الدقة.

ومن المثير ان هذه الاجهزة تدعم جميع خدمات البث الرائدة، و Google Chromecast المدمج، ومساعد جوجل عبر جهاز التحكم عن بعد الذي يدعم الصوت.

كما تشمل خيارات الاتصال اللاسلكي كلاً من WiFi و Bluetooth. وهي تأتي مزودة بمنافذ متنوعة، مثل 3 x HDMI 1.4، و2 x USB 2.0، و1 x S/PDIF، ومدخل AV، وموالف ثلاثي، وEthernet. وأخيرًا، فهي أيضًا متوافقة مع SatCR (SCD) وتدعم CI+.

لم تعلن Streamview بعد عن أسعار أجهزة التلفاز هذه ومدى توفرها، والتي قد تختلف باختلاف الأسواق.

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