تكنولوجيا: أبل ستقوم بتحديث تشكيلة iPad الخاصة بها بطرازات Air و Pro الجديدة في عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمتلك شركة أبل ما مجموعه ستة طرازات من iPad في مجموعتها الحالية التي تتراوح من iPad mini مقاس 7.9 بوصة إلى iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، ولكن يبدو أن أجهزة أبل اللوحية ستخضع لتحديث كبير في عام 2024، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.

يشير أحدث تقرير إلى أن شركة أبل تحاول تبسيط علامة iPad التجارية من خلال إنشاء فجوة أكثر وضوحًا بين طرازي Air وPro من حيث الميزات.

ومن المتوقع أن تطلق شركة أبل طرازات iPad Air جديدة مقاس 10.9 بوصة و 12.9 بوصة مع مجموعة شرائح Apple M2 في وقت ما في مارس 2024.

ومن المتوقع أيضًا أن تطلق الشركة أجهزة iPad Pro جديدة بأحجام 11 بوصة و 13 بوصة بتصميمات محدثة، مع OLED ProMotion وشريحة M3 وملحق Magic Keyboard الاختياري الجديد.

مع زيادة عدد أجهزة iPad المتاحة، ستميز أبل بوضوح بين أجهزة iPad Air وPro فيما يتعلق بقدرات الأداء. ومن المتوقع أن يتم تحديث جهاز iPad 2022 القياسي في وقت “لاحقًا” مما سيؤدي إلى التخلص التدريجي من جهاز iPad (2021) وتصميمه القديم.

علاوةً على ذلك، فإن جهاز iPad mini (2021) جاهز أيضًا للتحديث ولكن لا يوجد إطار زمني محدد.

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