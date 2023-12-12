Apple تطلق تحديث iOS 17.2: تطبيق Journal، دعم شحن Qi2، و المزيد!

أصدرت شركة آبل للتو تحديث iOS 17.2 والذي يجلب معه العديد من التحديثات الجديرة بالملاحظة، بما في ذلك تطبيق Journal الجديد، ودعم شحن Qi2، وتسجيل فيديو للمكان على سلسلة iPhone 15 Pro، وتحديثات الكاميرا، وتحديثات على زر الإجرائات، وتطبيق الطقس، يأتي iOS 17.2 بحجم 1.49 جيجابايت وهو متاح على أجهزة iPhone Xs وما يليها، تتبع شركة آبل هذه المرة عملية إصدار تدريجية، لذا قد يحتاج بعض المستخدمين إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل توفر التحديث على أجهزتهم.

ميزات iOS 17.2 الجديدة:

دعم شحن Qi2: أصبح من الممكن الآن شحن جميع أجهزة iPhone 13 و iPhone 14 لاسلكيًا باستخدام شاحن Qi2.

أصبح من الممكن الآن شحن جميع أجهزة iPhone 13 و iPhone 14 لاسلكيًا باستخدام شاحن Qi2. تسجيل الفيديو للمكان: يمكن الآن لأجهزة iPhone 15 Pro تسجيل فيديو للمكان المحيط بك والذي سيتم دعمه على Apple Vision Pro.

يمكن الآن لأجهزة iPhone 15 Pro تسجيل فيديو للمكان المحيط بك والذي سيتم دعمه على Apple Vision Pro. زر الإجراء: تمت إضافة خيار ترجمة إلى زر الإجرائات في سلسلة iPhone 15 Pro لترجمة العبارات بسرعة أو إجراء محادثة مع شخص ما بلغة أخرى.

تمت إضافة خيار ترجمة إلى زر الإجرائات في سلسلة iPhone 15 Pro لترجمة العبارات بسرعة أو إجراء محادثة مع شخص ما بلغة أخرى. الكاميرا: تم تحسين سرعة الـFocus الخاص بالجهاز خاصة عند التقاط صورة لأشياء بعيدة iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

تم تحسين سرعة الـFocus الخاص بالجهاز خاصة عند التقاط صورة لأشياء بعيدة iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max. الرسائل: وجود ميزة للوصول الى اول رسالة غير مقروءة في محادثة من خلال النقر فوق السهم الظاهر في الزاوية العلوية اليمنى.

وجود ميزة للوصول الى اول رسالة غير مقروءة في محادثة من خلال النقر فوق السهم الظاهر في الزاوية العلوية اليمنى. الطقس: تساعدك كميات الأمطار على البقاء على اطلاع على ظروف الأمطار والثلوج ليوم معين على مدار الأيام العشرة التالية.

تساعدك كميات الأمطار على البقاء على اطلاع على ظروف الأمطار والثلوج ليوم معين على مدار الأيام العشرة التالية. تطبيق Journal: تطبيق جديد من آبل للوميات يسمح للمستخدمين بكتابة يومياتهم الخاصة وذكرياتهم، كما يمكن للتطبيق استخدام البيانات الموجودة على هاتفك مثل المواقع والصور أو التدريبات لتطوير “مذكرات” لمساعدتك في اقتراحات الكتابة.

تحسينات أخرى في iOS 17.2: تحسينات Airdrop بما في ذلك خيارات مشاركة جهات الاتصال الموسعة والقدرة على مشاركة بطاقات الصعود وتذاكر السينما وغيرها من البطاقات المؤهلة. قائمة تشغيل الأغاني المفضلة في Apple Music تتيح لك العودة بسرعة إلى الأغاني التي تحمل علامة “مفضلة”. يمكن تعطيل “استخدام سجل الاستماع” في Apple Music ضمن ميزة Focus حتى لا تظهر الموسيقى التي تستمع إليها في “تم تشغيلها مؤخرًا” أو تؤثر على توصياتك. تخطيطات لوحة مفاتيح جديدة توفر دعمًا لـ 8 لغات أخرى. تحذير المحتوى الحساس للرسوم المتحركة في الرسائل يمنعك من عرض صورة متحركة تحتوي على أي محتوى غير مناسب بشكل غير متوقع. إصلاح مشكلة قد تمنع الهاتف من الشحن اللاسلكي.



كيفية تحديث جهازك:

قم بتوصيل جهازك بالشاحن احتياطيًا

افتح تطبيق “الإعدادات”.

انقر على “عام”.

انقر على “تحديث البرنامج”.

إذا كان التحديث متاحًا، فقم بتنزيله وتثبيته.

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