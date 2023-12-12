تكنولوجيا: تحديث iOS 17.2 وتطبيق Journal الجديد من أبل أصبحا متوفران الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد عدة أسابيع من اختبار أحدث إصدار من نظام تشغيل آيفون، تقوم أبل الآن بطرح تحديث iOS 17.2 على جميع الأجهزة المتوافقة.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر أيضًا تحديث iPadOS 17.2 و macOS 14.2 Sonoma، اللذان يتميزان بالعديد من الميزات نفسها.

وأخيرًا، يتوفر أيضًا نظام watchOS 10.2 للتنزيل. ويعتبر التغيير الأكبر هذه المرة هو تقديم تطبيق أساسي جديد يسمى Journal.

تأمل شركة أبل من خلال التطبيق مساعدة مستخدمي آيفون على التعبير عن الامتنان وممارسته من خلال تدوين اليوميات. وهو يختلف عن عروض الجهات الخارجية مثل Day One، حيث أن أبل قادرة على تقديم اقتراحات لإدخالات دفتر اليومية بناءً على النشاط في التطبيقات الأخرى.

قد يقترح جهاز آيفون الخاص بك تسجيل رحلة مملوءة بالصور من ألبوم الكاميرا، مصحوبة بمطالبة كتابية مثل “ما الذي ستتذكره أكثر عن يومك بالخارج؟“. قد يقترح جهازك أيضًا إنشاء إدخال في دفتر اليومية بعد التمرين أو حتى لتدوين حلقة بودكاست استمعت إليها.

ويمكن لمطوري تطبيقات الجهات الخارجية الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات الاقتراحات لدفع المستخدمين لإنشاء إدخالات دفتر اليومية بناءً على النشاط في تطبيقاتهم.

تقول أبل إن تطبيق Journal مشفر تمامًا ويتم تخزين جميع المعلومات محليًا (على الرغم من أنه يمكنك مزامنة كل شيء مع iCloud إذا كنت ترغب في ذلك). سيتمكن المستخدمون من التحكم في التطبيقات التي يمكنها تقديم اقتراحات دفتر اليومية أيضًا.

لا يعتبر تطبيق Journal كل ما هو جديد في iOS 17.2. فستتمكن من إعداد زر الإجراء على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ليكون بمثابة أداة ترجمة سريعة للعبارات المنطوقة. يمكنك حتى استخدامه لإجراء محادثة مع شخص لايتحدث نفس لغتك.

علاوةً على ذلك، تقدم أبل دعمًا لشحن Qi2 على جميع طرازات iPhone 13 و iPhone 14 (وهو موجود بالفعل في هواتف iPhone 15). ويُقال إن أجهزة الشحن المعتمدة من Qi2 تتوافق مع سرعات الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط لـ MagSafe.

ونظرًا لأن شواحن Qi2 أصبحت أكثر انتشارًا، فمن المفترض أن يكون من الأسهل لمستخدمي آيفون وأندرويد شحن بطاريات هواتفهم بسرعة.

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