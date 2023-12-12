تكنولوجيا: هواوي تتحدى العقوبات تبني مصنع جديد لتصنيع منتجات 5G في اوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد مينغ جانج تشانغ، نائب المدير العام لشركة هواوي في فرنسا، في مقابلة مع France Inter Radio، أن شركة هواوي بدأت في بناء مصنع في منطقة الألزاس شمال شرق فرنسا.

وكما ذكرت DigiTimes، فإن المصنع سيوظف في نهاية المطاف 500 عامل وينتج منتجات مخصصة في المقام الأول للسوق الأوروبية.

لم توضح شركة هواوي تفاصيل حول ما ستكون عليه “منتجات 5G” بالضبط، ولكن من المرجح أن تقوم المجموعة بتصنيع، من بين أشياء أخرى، أجهزة توجيه 5G وأجهزة البنية التحتية 5G.

وتخطط هواوي لاستثمار 200 مليون يورو في المصنع، مع التأكد من أنه سيتم بناؤه مع أخذ اعتبارات التأثير البيئي في الاعتبار وسيستخدم مواد مستدامة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2025، ولكن بقدرة مخفضة ومع 300 موظف في البداية.

تخطط هواوي أيضًا لاستغلال الفرصة للعمل مع وكالة الأمن السيبراني الفرنسية (ANSSI) لتوفير الشفافية اللازمة واستعادة ثقة الدول الأوروبية في عملاق التكنولوجيا الصيني بعد حظر أجهزة Huawei 5G في عدد من البلدان بعد العقوبات الأمريكية الصارمة.

وكما ذكرت بلومبرج في مارس 2021، تم حظر شركة هواوي من البنية التحتية الفرنسية لشبكات الجيل الرابع والخامس منذ أقل من ثلاث سنوات وكان لا بد من استبدال المعدات الحالية بأجهزة من نوكيا وإريكسون.

ووفقًا لتشانغ، ستكون شركة هواوي مستقلة عن الشركات الأخرى في إنتاج شرائح 5G، ولهذا السبب ستتمكن الشركة من إنتاج أجهزة 5G دون انتهاك العقوبات الأمريكية.

يعد هذا المصنع الأول في أوروبا خطوة أخرى في عودة هواوي واسعة النطاق، والتي تشمل أيضًا بناء مصانع الشرائح في الصين.

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