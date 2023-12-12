تكنولوجيا: سلسلة ASUS ROG Phone 8 قد تصل في الصين بحلول 16 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت ASUS مؤخرًا بالتلميح إلى سلسلة الهواتف الذكية ROG Ally 8 في السوق العالمية. سيحتوي الجهاز على معالج Snapdragon 8 Gen 3، ومن المحتمل أن يكون مقترنًا بوظيفة ASUS المتطورة لتبديد الحرارة لتوفير أفضل أداء ممكن في الألعاب.

وأكدت العلامة التجارية الآن أن الجهاز سيظهر لأول مرة في الصين في 16 يناير. ولم يكشف الإعلان عن أي تفاصيل جديدة حول الهاتف الذكي، لكنه يؤكد أن حدث الإطلاق سيبدأ في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

لم تؤكد الشركة أي تفاصيل بخلاف التصميم الجزئي للظهر كما هو موضح في الصورة التشويقية أعلاه، وقد قام مستخدمو الإنترنت بإخراج الظلال من الصورة التشويقية ليكشفوا عن إعداد الكاميرا المعاد تصميمه.

سيحتوي الطراز الجديد على وحدة كاميرا مربعة الشكل، تنفصل عن الحافة اليمنى، مما يجعلها من الناحية الفنية خماسية الشكل.

يمكننا أن نرى عليها ثلاث وحدات للكاميرا، بالإضافة إلى فلاش LED. ونظرًا لعدم وجود مصابيح RGB LED في الخلف، فمن المفترض أن هذا قد يكون هاتف ROG Phone 8.

ظهرت جميع الطرز الثلاثة من السلسلة، وهي ROG Phone 8 و ROG Phone 8 Pro و ROG Phone 8 Ultimate، على منصة Geekbench لتكشف عن بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام.

تظهر قوائم Geekbench أن الإصدار القياسي يتميز بذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ 16 جيجابايت، في حين أن طرازي Pro و Ultimate يحتويان على ذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ 24 جيجابايت.

بخلاف ذلك، يبدو أن هاتف ROG Phone 8 يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القياسي، في حين يتميز الطرازان Pro و Ultimate بنسخة مختلفة من الشريحة، مع سرعة استجابة أقل.

وفي حين لم يتم تأكيد تاريخ الإطلاق العالمي بعد، ستعقد ASUS ROG حدثًا في 8 يناير، قبل يوم واحد من حدث CES 2024، للكشف عن “تشكيلة ROG الجديدة والمثيرة لعام 2024″. من المتوقع أن تقوم العلامة التجارية بالكشف عن هاتف ROG Phone 8 في هذا الحدث.

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