شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الحشود خلال موسم حج 1444هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت وزارة الداخلية إنجازات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، أسهمت في الاستفادة من الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات التقنية الاستشرافية، وتوظيفها في مفهوم الجانب الأمني في تنظيم إدارة الحشود خلال موسم الحج لعام 1444هـ (2023)، لتقديم تجربة حج استثنائية لضيوف الرحمن، وضمان سلاسة تنقلهم بين المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، وتماشيًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج.

توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة موسم الحج

ووظفت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في موسم الحج، عبر منصة سواهر، ومنصة بصير، لرفع مستوى الدقة في رصد الظواهر الأمنية في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، ووضع الخطط الأمنية الاستباقية لإدارة وتنظيم حركة الحشود، وتمرير تلك البيانات إلى صناع القرار في مركز العمليات والسيطرة لاتخاذ القرارات المناسبة.