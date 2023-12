ساعات أبل: طريقة تفعيل أو تعطيل اكتشاف المعصم

استخدام ساعات أبل مع هاتف iPhone يمكن أن يساعدك في الاستفادة الكاملة من ميزاتها المتنوعة، وحتى تتمكن من حماية الساعات الذكية بشكلٍ عام وساعات Apple في تلك الحالة فيمكنك تعيين رمز مرور لمنع الآخرين من الوصول لساعتك بسهولة، ولكن من الممكن أن يكون إدخال رمز المرور باستمرار أمرًا مزعجًا، لتجنب ذلك، يمكنك تمكين اكتشاف المعصم على ساعتك.

ما هو اكتشاف المعصم Wrist Detection على ساعات أبل؟

كما يشير الاسم، تستخدم ميزة اكتشاف المعصم على ساعات Apple أجهزة استشعار حساسة لاكتشاف إيماءات المعصم للكشف عند ارتداء الساعة وعند خلعها، فيمكن أن يساعد ذلك في تخصيص وظائف الساعات الذكية، مثل تعطيل رمز المرور، وإدارة عرض ساعة أبل تلقائيًا عندما يتحرك معصمك، وما إلى ذلك، مما يجعلها آمنة وسهلة الاستخدام.

هل يجب تشغيل اكتشاف المعصم على ساعات أبل Apple Watches ؟

معظم ساعات أبل تأتي مفعلة بشكل افتراضي مع ميزة اكتشاف المعصم، ولمعرفة هذا يجب التأكد من الميزات التي يوفرها تفعيل اكتشاف المعصم على ساعتك:

عند فتح ساعة أبل

يقوم اكتشاف المعصم تلقائيًا بفتح ساعة أبل بمجرد اكتشافه أنك ترتديها، مما يوفر عليك الحاجة إلى إدخال رمز مرور ساعة أبل الخاص بك مرارًا وتكرارًا، مع العلم بأنك يجب أن تقوم بتمكين رمز المرور لاستخدام هذه الميزة، وبدون ذلك يمكن للمستخدمين غير المصرح لهم الوصول إلى ساعة أبل الخاصة بك حيث لا تستطيع الساعات الذكية في تلك الحالة اكتشاف يرتديها.

استخدام Apple Pay على ساعات أبل:

تمكين اكتشاف المعصم يتيح لك استخدام Apple Pay بدون رمز مرور بمجرد اكتشاف الساعة أنها تم ارتداؤها، وإذا تم تعطيل هذه الميزة، فستحتاج إلى إدخال رمز مرورك عند استخدام Apple Pay، بغض النظر عما إذا كنت ترتدي الساعة أم لا.

استخدام ميزة رفع اليد لتشغيل الساعة:

تنشط شاشة ساعتك تلقائيًا عند اكتشاف حركة باستخدام ميزة Raise to Wake عندما يكون اكتشاف المعصم مفعلاً، وبالمثل، تتوقف شاشة الساعة عن العمل بمجرد اكتشاف أنك لا تنظر إليها، وبينما يمكنك توفير البطارية عن طريق استخدام ميزة Raise to Wake وتعطيل Always On Display فقد تظل أيضًا أجهزة استشعار اكتشاف المعصم سببًا في تفريغ بطارية الساعة بشكل أسرع.

إشعارات وتنبيهات ساعة Apple:

يدير اكتشاف المعصم إشعارات وتنبيهات المكالمات اعتمادًا على حركة معصمك، وقد لا تكون هذه التنبيهات متاحة على شاشة الساعة بمجرد إزالة ساعتك أبل.

استخدام ميزات أخرى على ساعة أبل:

تعتمد إمكانية الوصول إلى ميزات مثل اكتشاف السقوط، تتبع معدل ضربات القلب، قياس نسبة الأكسجين في الدم، تتبع النوم، قياس النشاط، قياس معدل التنفس، وفتح الجهاز تلقائيًا على تفعيل الميزة وسيتم تعطيل هذه الميزات أو تكون غير متاحة جزئيًا عند تعطيل اكتشاف المعصم Wrist Detection على الساعات الذكية.

على الرغم من أن اكتشاف المعصم مفعل بشكل افتراضي، فقد تحدث حالات يتم فيها تعطيله بشكل عرضي من قائمة الإعدادات، وفي هذه الحالة، يمكنك تمكينه يدويًا، لذا، اتبع الخطوات الآتية لتشغيل أو إيقاف اكتشاف المعصم على ساعات Apple إذا لزم الأمر.

كيفية تمكين أو تعطيل اكتشاف المعصم:

يمكنك تفعيل أو تعطيل تلك الميزة من خلال الاعتماد على ساعتك أو من استخدام تطبيق الساعة على الهاتف لذلك يمكنك إتباع أي من الطريقتين لإتمام ذلك.

باستخدام الساعة:

قم بفتح التطبيقات App Library من ساعتك. انقر على Settings ثم انتقل لأسفل وانقر على Passcode، وإذا كان لديك رمز مرور مضبوطًا، قم بإدخاله للوصول إلى قائمة رمز المرور. قم بتشغيل المفتاح لاكتشاف المعصم.

باستخدام هاتف iPhone:

بالإضافة إلى استخدام الساعة، يمكنك تمكين أو تعطيل اكتشاف المعصم من تطبيق ساعتك على هاتف iPhone وعندما تتزامن الإعدادات، سيتم ضبط هذه الميزة على ساعتك أيضًا، إليك كيفية القيام بذلك:

على هاتف iPhone افتح تطبيق الساعة. انتقل لأسفل وانقر على Passcode، وإذا كنت قد قمت بتعيين رمز مرور، قم بإدخاله على ساعتك للوصول إلى قائمة إعدادات رمز المرور على الهاتف. قم بتشغيل مفتاح اكتشاف المعصم.

تعطيل اكتشاف المعصم:

افتح تطبيق الساعة على هاتفك. انقر على Passcode ثم أدخل الرمز السري على الساعة. انتقل لأسفل وقم بإيقاف تشغيل مفتاح اكتشاف المعصم. انقر على Turn Off للتأكيد.

مع العلم بأن إيقاف اكتشاف المعصم على الساعات الذكية وعلى ساعات أبل أيضًا سيؤثر على ميزات أخرى، مثل قياسات النشاط وتتبع معدل ضربات القلب والإشعارات وكشف السقوط، وقد يؤدي حتى إلى تعطيلها، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد قمت بتعيين رمز سري، سيُطلب منك إدخاله في كل مرة تستخدم فيها Apple Pay عند إيقاف الميزة، وعند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة على الساعة، فسيؤدي ذلك إلى عدم عمل اكتشاف المعصم بشكل صحيح أو حتى إيقاف تشغيلها على ساعتك.