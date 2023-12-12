تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هواتف Galaxy A15 وGalaxy A15 5G وأيضاً Galaxy A25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن الإصدارات الجديدة من الهواتف المتوسطة Galaxy A15 وGalaxy A15 5G وأيضاً Galaxy A25.

تقدم سامسونج هواتف Galaxy A15 وGalaxy A25 بشاشات Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD+، وتصميم Infinity-U للكاميرة الأمامية.

ويدعم A15 معدل تحديث 90Hz، بينما يتميز Galaxy A25 بدعم معدل تحديث 120Hz ونسبة سطوع 1000 nit، بينما تدعم هواتف Galaxy A15 نسبة سطوع 800 nits.

أيضاً تدعم سامسونج الإصدارات الثلاثة بمستشعر لكاميرة السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع نفس التصميم المحدب المميز لأزرار الطاقة والصوتيات.

وينطلق Galaxy A15 برقاقة معالج Helio G99، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

كما تقدم سامسونج هاتف Galaxy A15 5G برقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت فقط، ويدعم هذا الإصدار أيضاً التخزين الخارجي.

ويتميز Galaxy A25 5G برقاقة معالج Exynos 1280 وذاكرة عشوائية 6 أو 8 ججيا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت ويدعم التخزين الخارجي.

أيضاً تتضمن هواتف Galaxy A15 وGalaxy A15 5G مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

وتقدم سامسونج الإصدارات الثلاثة للأسواق بواجهة One UI 6.0 ونظام تشغيل Android 14، وقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، وتتوفر الهواتف بألوان الأزرق، والأسود، والأزرق الفاتح، وأيضاً اللون الأصفر.

ويتوفر Galaxy A15 4G بسعر يبدأ من 205 دولار، بينما يتوفر Galaxy A15 5G بسعر 260 دولار، ويتوفر Galaxy A25 5G بسعر 271 دولار.

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